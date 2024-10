Atténuation et adaptation sur les phénomènes naturels: Les maires des communes côtières pour la protection de leurs populations

Partager Facebook

La clôture de la première conférence nationale sur la gestion intégrée des zones côtières a servi de tribune pour les maires des communes côtières de faire le plaidoyer pour la protection de leurs villes. Sous la houlette de la mairesse de Joal Fadiouth, Sophie Gladima Siby, ces maires ont invité à intensifier les actions d’adaptation et d’atténuation au bénéfice des populations.

Les maires des communes côtières ont fait le plaidoyer pour la protection de leurs villes à l’occasion de la clôture de la première conférence nationale sur la gestion intégrée des zones côtières. Selon leur représentante, Sophie Gladima Siby, il est impératif de renforcer le rôle des collectivités territoriales, au même titre que les conseils départementaux, organes reconnus par la loi. « Notre souhait est d’obtenir des ressources humaines et financières adéquates pour nos services », dit-elle.

Et de poursuivre :« Concernant le changement climatique, nos côtes sont en première ligne. Face aux défis climatiques, l’élévation du niveau de la mer, des phénomènes météorologiques extrêmes et les impacts sur les ressources agritiques menacent directement les moyens de subsistance de nos populations ». Elle est d’avis qu’il urge d’intensifier les actions d’adaptation et d’atténuation, de renforcer la résilience des communautés locales et de sensibiliser davantage sur les enjeux climatiques dans les zones côtières. « Concernant les îles, joyaux de notre patrimoine naturel souffrent d’un isolement croissant. Leurs habitants font face à des défis spécifiques liés à l’accès difficile aux services essentiels, à la dégradation des écosystèmes et à l’impact des changements climatiques », renseigne-t-elle. Elle appelle à un plan de soutien global pour ces îles, avec un plan qu’on peut appeler un plan local climat des îles, qui intégrerait le désenclavement, l’accès aux infrastructures et la protection de leurs richesses naturelles. »

Concernant la pollution et la gestion des risques, la pollution, qu’elle soit industrielle, domestique ou liée à l’exploitation des ressources telles que les ressources pétrolières et gazières, représente une menace grandissante pour nos côtes. Les zones humides et les récifs coralliens, qui jouent un rôle crucial dans la régulation des écosystèmes, sont gravement affectés », regrette-t-elle.

La mairesse de Joal Fadiouth reste convaincue que la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles doit être intégrée dans les politiques locales pour anticiper et répondre de manière proactive aux crises, d’où le besoin en ressources humaines des collectivités. Concernant la restauration et le désenclavement, les maires des communes côtières réitérent leur demande pour des projets structurants de restauration des écosystèmes côtiers et le désenclavement des zones rurales isolées. Pour ces maires, les actions sont cruciales non seulement pour le développement économique, mais aussi la préservation de ces ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie des populations côtières. La collecte et l’assainissement, la collecte des déchets solides et liquides et de l’assainissement est une urgence pour bon nombre de ces communes côtières mais des îles. « Nous devons moderniser les infrastructures de gestion de ces déchets et promouvoir des solutions durables d’assainissement, notamment dans les zones les plus vulnérables au risque de contamination des nappes, mais également des terres fertiles et des eaux marines », plaide-t-elle.

Pour l’optimisation des financements, ces maires laissent entendre qu’ils ont la responsabilité de réduire les intermédiaires entre les financements, mais également entre les ONG, et d’optimiser l’utilisation de la RSE au niveau des communautés. Ils ont également plaidé pour les redevances. Ils sollicitent le soutien des autorités pour le versement des taxes de redevances liées à l’énergie, la téléphonie et tous les autres services de base. « Les collectivités ont des difficultés pour rentrer dans ces fonds, renseigne-t-elle. La représentante des maires des communes côtières n’a pas manqué de souligner l’inquiétude des populations et de toutes celles situées aux alentours du port Ndayane face aux conséquences potentielles de l’exploitation de ce port, à l’image de la baie de Hann et son impact sur cette zone touristique si précieuse.

Pour le ministre de l’Environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom, les conclusions de cette conférence permettront d’inverser la tendance actuelle de dégradation des ressources marines et côtières et l’occupation irrégulière et à risques du domaine public maritime avec l’implication de l’ensemble des parties prenantes. « Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières est un des plus grands défis qui nous interpelle. Il nous faut, dès lors, réfléchir sur les mécanismes de mobilisation des ressources y afférents », soutient-il. A l’en croire, cette conférence a permis de revisiter les actions initiées en faveur de la préservation des écosystèmes marins et côtiers ainsi que les conditions d’existence des communautés vulnérables victimes de l’érosion côtière continue et de ses incidences négatives sur l’économie locale et nationale.