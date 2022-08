Barcelona's Gabonese midfielder Pierre-Emerick Aubameyang looks on before the start of the friendly football match between FC Barcelona and Manchester City, at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 24, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Aubameyang cambriolé et agressé à son domicile Quelques heures après la victoire du Barça face à Valladolid, Pierre-Emeric Aubameyang a été victime d'un violent braquage à main armé à son domicile. Selon plusieurs sources policières, l'international gabonais aurait été frappé. Très mauvaise surprise pour Pierre-Emeric Aubameyang. Quelques heures après la victoire du Barça face à Valladolid (4-0), l'international gabonais a été victime d'un violent braquage à main armé à son domicile de Castelldefels à Barcelone, rapporte El Pais. Au moins quatre hommes sont passés par le jardin, l'ont menacé avec des armes à feu et des barres de fer, et l'ont frappé, selon des sources policières. Les voleurs ont également intimité Aubameyang et son épouse avec des armes jusqu'à ce qu'ils réussissent à ouvrir le coffre-fort pour y voler plusieurs bijoux, avant de prendre la fuite dans une Audi A3, selon plusieurs témoins. Le vol a eu lieu vers une heure du matin. Selon la RAC, les individus ont maintenu le footballeur et sa femme allongés sur le sol pendant une heure. Aubameyang a été frappé par une barre de métal sur le menton. Légèrement blessé, le Barcelonais se porte bien.

