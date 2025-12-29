Auchan Mermoz : deux « clients » pris en flagrant délit de vol

Partager Facebook

Un simple passage en caisse qui tourne court. Le 22 décembre 2025, le supermarché Auchan Mermoz a été le théâtre de deux interpellations successives pour vol de produits, mettant en lumière la vigilance du dispositif de sécurité du magasin. Selon les informations rapportées par Libération, deux clients, aux profils distincts mais au mode opératoire similaire, ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de quitter les lieux avec des marchandises d’une valeur conséquente sans s’acquitter de leur paiement.

Le premier mis en cause, Hervé Preira, qui s’est présenté comme étudiant, aurait tenté de sortir du magasin après avoir effectué des courses évaluées à 296.250 francs CFA. Quelques instants plus tard, une seconde cliente, Itouha Carine Belvie Josiane, aurait adopté la même méthode, avec un panier d’« achats » estimé à 305.910 francs CFA. Une coïncidence troublante qui a suscité des interrogations : ont-ils agi de concert ? À ce stade, souligne Libération, il est encore difficile de déterminer s’il y avait connivence entre les deux individus.

Dans les deux cas, c’est la vigilance des agents de sécurité qui a permis de déjouer les tentatives. Rapidement interpellés sur place, les suspects ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Ouakam pour les besoins de l’enquête. Après leur audition, ils ont été déférés au parquet le mercredi suivant.

Toujours selon Libération, les deux mis en cause ont reconnu les faits lors de leur passage devant les enquêteurs. Conscients de la gravité de leurs actes, ils ont sollicité la clémence de la Justice, espérant une indulgence face à ce qui s’apparente à un vol caractérisé.