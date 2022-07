Auchan Point E : Deux rayonnistes volent 48 millions Fcfa

Abdoulaye Diallo et Teigne Diouf, rayonnistes à Auchan Point E, sont accusés d’avoir dérobé des denrées alimentaires estimées à 48 millions francs. Ils ont écopé hier, de deux ans de prison, dont deux mois ferme.

Abdoulaye Diallo et Teigne Diouf auraient fait perdre 48 millions francs à la société française, Auchan. Le duo volait au moment du rayonnage dans le magasin de Point E. Après avoir mis le butin sur des chariots, ils le recouvraient avec des cartons vides pour faire croire que c’était des déchets. Ils gardaient les cartons derrière la boutique et les récupéraient le soir. Inculpés pour vol en réunion commis à l’occasion du service, les prévenus n’ont reconnu qu’avoir soustrait des produits alimentaires, dont la valeur tourne entre 50.000 et 100.000 francs. « Ils veulent mettre tout sur notre dos, mais tous les deux mois, il y a un inventaire », a martelé Teigne Diouf hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivant, Diouf confesse qu’une semaine avant le ramadan, Abdoulaye Diallo lui a proposé d’être guetteur. « Je l’ai fait deux fois. Il m’a remis entre 10.000 et 15.000 francs, après avoir écoulé le butin à Colobane », informe-t-il. Recruté, il y a quatre ans et quatre mois, Abdoulaye Diallo a déclaré qu’ils ne sont pas les seuls voleurs. « On ne m’a pas montré une seule vidéo où je suis en train de remplir les chariots de denrées. La seule qu’on m’a montré, c’était des cartons vides. Je subtilisais du lait et d’autres aliments que je mangeais », s’est défendu le délégué syndical. Le Ministère public a sollicité une peine de deux ans, dont six mois ferme. Me Alioune Badara Ndiaye a demandé au tribunal d’être beaucoup plus clément que la parquetière, soutenant que les prévenus sont déjà sanctionnés puisqu’ils ont perdu leur emploi. Me Khadim Kébé a jugé exorbitants les 50 millions francs réclamés par Me Daouda Seck, conseil d’Auchan. Le tribunal a finalement condamné les comparants à deux ans, dont deux mois ferme et à allouer 500.000 francs à Auchan.