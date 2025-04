Partager Facebook

Pour déterminer quel président a le plus contribué au développement du Sénégal pays à travers ses réalisations, il est nécessaire d’examiner les mandats des cinq présidents depuis l’indépendance en 1960 en partant de Léopold Sédar Senghor, passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pour en finir avec Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. Selon l’Intelligence Artificielle (Grok de X), chaque président ait marqué l’histoire à sa manière en matière de développement infrastructurel et social, malgré des critiques.

Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. Selon l’Intelligence Artificielle (Grok de X) et bien que chaque président ait marqué l’histoire à sa manière, Macky Sall (2012-2024) se distingue par ses réalisations concrètes en matière de développement infrastructurel et social, malgré des critiques sur sa gestion politique.

Léopold Sédar Senghor

Premier président (1960-1980), il a jeté les bases de la stabilité politique du Sénégal, un exploit rare en Afrique postcoloniale. Il a promu l’identité africaine via la Négritude et soutenu les arts, mais son régime, parfois autoritaire, a limité les libertés politiques pendant une décennie. Sur le plan économique, son modèle socialiste a eu des résultats mitigés, avec une dépendance persistante à l’agriculture et peu d’industrialisation.

Abdou DIOUF

Il a succédé à Senghor et a encouragé une plus grande participation politique, tout en réduisant l’intervention de l’État dans l’économie. Il a diversifié les relations diplomatiques, mais son mandat a été marqué par des crises économiques et le conflit en Casamance, limitant les avancées en matière de développement.

Abdoulaye Wade

Elu entre (2000-2012), il a mis fin à 40 ans de domination socialiste, introduisant une alternance démocratique. Il s’est concentré sur les « grands travaux », comme l’autoroute à péage et le monument de la Renaissance africaine. Cependant, ses projets coûteux ont accru la dette publique, et la gestion controversée de son fils, Karim Wade, a terni son bilan.

Macky Sall

Au pouvoir pendant 12 ans, a transformé le paysage infrastructurel du Sénégal. Son programme Yoonu Yokkuté a permis la construction de milliers de kilomètres de routes et de pistes rurales (6673 km), désenclavant des régions reculées. Des initiatives comme le PUDC, le PUMA et Promovilles ont amélioré l’accès à l’eau et à l’électricité, avec un taux d’électrification rurale passant de 27 % à 58 %. Sa gestion de la pandémie de COVID-19 a été saluée internationalement, le Sénégal étant classé 2e mondial par Foreign Policy pour sa réponse. Cependant, des critiques pointent une dette publique élevée (99,67 % du PIB en 2023) et des scandales de corruption, notamment dans la gestion des fonds COVID.

Bassirou Diomaye Faye

En poste depuis avril 2024, est trop récent pour être évalué pleinement. Son programme ambitieux de souveraineté économique et de justice sociale est prometteur, mais ses résultats restent à voir.

Ainsi, selon Grok, l’intelligence artificielle développée par Elon Musk, malgré ses défauts, Macky Sall a eu l’impact le plus tangible sur le développement du Sénégal grâce à ses infrastructures et ses programmes sociaux, posant des bases solides pour l’avenir, même si la dette publique reste un défi majeur. (450 mots)