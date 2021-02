Baba Tandian se fait voler 1500 euros et son portable à l’enterrement de son épouse

En plus de perdre sa femme décédée en France, Baba Tadian s’est fait voler 1500 euros (près d’un million F CFA) et son portable.

Les faits ont eu lieu hier lundi, lors l’enterrement de sa défunte épouse, à la mosquée Soninké, sur l’avenue Malick Sy.

Tandian avait constaté les faits justes après la prière mortuaire. « Vraiment c’est regrettable de voir les gens venir dans des cérémonies comme ça et voler à d’honnêtes gens. Surtout des téléphones, c’est vraiment ignoble. C’était le moment où j’avais le plus besoin de mon portable. Depuis lors, les gens n’arrivent plus à me joindre », a réagi Baba Tadian.