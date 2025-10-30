Babacar Fall (RFM) sans regrets : « Si c’était à refaire…. »

Partager Facebook

Le directeur de la rédaction de la RFM, Babacar Fall, a retrouvé la liberté ce mercredi, après avoir été arrêté dans son bureau, menottes aux poignets, puis conduit au commissariat central. Le journaliste avait été interpellé pour avoir accordé, le même jour, une interview à Madiambal Diagne, recherché par la justice et actuellement en fuite en France.

Dans un entretien accordé à L’Observateur et paru ce jeudi, Babacar Fall affirme qu’il n’a jamais été inquiet lors de son audition, convaincu de n’avoir commis « aucune faute ». « Je n’éprouve aucun regret. Mes collègues de la RFM n’en éprouvent aucun, non plus », a-t-il déclaré avec fermeté.

Interrogé sur la possibilité de recommencer dans les mêmes conditions, il répond sans détour : « Si c’est dans des conditions normales, je le referai sans hésiter. » Le journaliste précise toutefois qu’il ne prendrait jamais le risque de franchir les limites de la déontologie : « Je ne réaliserai jamais d’interview où il y aurait des manquements professionnels. Nous sommes des journalistes professionnels et responsables, et j’exerce ce métier depuis 25 ans. »

Babacar Fall en profite pour lancer un appel à la profession : « La presse doit, plus que jamais, rester debout. Le monstre est là : en plus des difficultés économiques et financières que traversent les entreprises de presse, certains cherchent à la museler. Mais cela ne prospérera pas. »

