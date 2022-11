Bagarres de Tchiky: Les gardes du corps de Sonko entendus

L’arrestation, par la Gen­darmerie nationale, de 5 gardes du corps du leader du Pastef n’a pas l’heur de plaire à un des avocats de Ousmane Sonko, Me Abdoulaye Tall. La robe noire était hier au Tribunal de grande instance de Mbour pour enquêter sur la situation des personnes arrêtées dans le cadre des incidents survenus dimanche dernier à Tchiky et ayant occasionné plusieurs blessés graves. Me Tall déclare que cette arrestation est déplorable.

«C’est un enlèvement qui ne se justifie pas, surtout que nous sommes dans un Etat de Droit où la Justice doit fonctionner. Effectivement, ce sont les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko. C’est au moment où Ousmane Sonko était à son audition profonde, qu’un peloton de gendarmes est venu procéder à l’isolement des gardes les plus proches du président Ousmane Sonko, avant de les faire arrêter et de les conduire immédiatement à la Brigade de recherches de Mbour», a déploré l’avocat de l’opposant Sonko.

Me Abdoulaye Tall renseigne avoir fait, auparavant, avec ses confrères et collègues, le tour des brigades de gendarmerie ou commissariats de police de Dakar pour savoir l’endroit où les éléments de la sécurité du chef des «Patriotes» ont été acheminés. C’est finalement un des gardes qui les a informés qu’ils sont à Saly, fait-il savoir.

La robe noire a également précisé que Ousmane Sonko est présentement sans garde rapprochée. «Nous allons nous rendre à la Brigade de Saly pour nous enquérir de leur état», ajoute-t-il. «Les autorités judiciaires sont en train de causer du tort à ces gardes rapprochés. Je suis témoin oculaire, au moment où il y a eu des jets de pierre qui venaient du camp adverse, commandités par une certaine Mme Ndione, qui se trouve être chargée de mission à la présidence de la République. Les gardes n’avaient pour préoccupation que la sécurité du président Ousmane Sonko. C’est ainsi qu’ils ont réussi à l’exfiltrer pour prendre le chemin de Bandia», a encore renseigné l’avocat.