Baisse des Prix, 3eme mandat: Les mises en garde de Momar Ndao

Le Président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) Momar Ndao et Conseiller Technique de Macky Sall, n’a pas caché son amertume à l’endroit des commerçants récalcitrants suite à la baisse des prix. S’agissant du 3e mandat, il donne carte blanche à Macky. Il était l’invité du Grand Oral sur Rewmi Fm.

FAITES LE POINT SUR LA DÉMOCRATIE AU SÉNÉGAL DONT L’ARRESTATION DE PAPE ALÉ NIANG

Je dirais que notre pays est une démocratie car je n’ai jamais vu dans un pays où on insulte le Président de la République à travers les réseaux sociaux. On insulte au nom de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. La liberté d’expression c’est l’exactitude des informations données. Il faut des textes et les appliquer car une nation qui ne les respecte pas assez est à revoir. On comprend mal ce qu’est la démocratie, la liberté d’expression, le respect des institutions. Pourquoi la Cap se lève pour demander qu’on libère Pape Alé qui a fauté en divulguant des informations classées « secret défense ». Un journaliste qui a fauté doit être sanctionné.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ POUR AUTRE CHOSE ?

Quand quelqu’un diffuse un document interne de l’armée, pourquoi ne pas le sanctionner. Aux Usa, avec Julien Assange c’est le même cas. Et pourtant les Usa sont une grande démocratie. Il y a beaucoup de dérives. Nous avions fait dans notre association dans le cadre des appels entrants, des investigations pour montrer que la Sonatel ne perdait pas d’argent. J’ai été condamné à payer 5 millions pour diffamation. J’ai gagné en appel avec des éléments de preuve. Des gens ne se sont pas levés et pourtant, je le faisais pour les Sénégalais. Deux poids deux mesures. Il n’y a pas de recul démocratique dans ce pays. Si PAN a fauté, il faut des sanctions.

ON EST AU MARATHON BUDGÉTAIRE. VOS ATTENTES ?

Il faut une maîtrise de l’inflation car ce pays. Il y a deux jours, j’ai regroupé des ambassadeurs accrédités au Sénégal pour leur expliquer la pertinence des choix du Sénégal par rapport à la baisse. Il y a eu des dysfonctionnements. Il y a une mauvaise répercussion de l’inflation importée sur les consommateurs. A chaque étape de l’action de commerce, l’acteur doit avoir quelque chose pour poursuivre ses activités. Chacun y gagne mais sans spéculer. Si tous les acteurs respectent les marges, la répercussion sera raisonnable. Il ne faut pas exagérer.

QU’EST-CE QUE LE PROCHAIN BUDGET A PRÉVU POUR CELA ?

Dans le prochain budget, il y a beaucoup d’argent pour les produits. Si les marges sont correctes, on verra ce que l’Etat pourra faire. L’État a renoncé aux droits de douanes. Nous avons ramené la Tva à 0% et malgré tout, les choses continuent et l’Etat a mis une subvention supplémentaire jusqu’à 15 milliards. Et donc il y a eu des efforts dont 627 milliards de FCFA avant les concertations. Vous avez vu les autres efforts avec la réglementation sur la baisse des prix et donner un budget supplémentaire avec 1000 volontaires pour le respect des prix.

D’AUCUNS DOUTENT DES EFFORTS CONSENTIS PAR L’ÉTAT, LES CONSOMMATEURS ONT-ELLES TOUTES LES INFORMATIONS ?

Cela fait 8 ans que j’explique. Les textes disent que si le bailleur ne vous donne pas le système de calcul, il risque une amende de 200 mille francs. Si le prix est supérieur, vous risquez 1 million d’amende. Si le monsieur vous explique que c’est pour des travaux, il faut une démolition de construction. Il faut être dans cette période triennale et donner le nom de l’entrepreneur. Les locataires évincés sont prioritaires au cas où les travaux seraient terminés. Les textes de zonages pour le calcul sont prévus et chaque zone a son prix. Il y a des coefficients de vue aussi à prendre en compte avec les équipements, l’éclairage des pièces.

POURQUOI L’OPÉRATION DE 2017 A ÉTÉ UN ÉCHEC ?

Non, tel n’a pas été le cas. C’est le niveau de pauvreté dans ce pays. Ceux qui étaient chargés de l’application des textes, le ministère des finances et les agents des impôts et domaines, ont fait la sourde oreille.. On a mis en place un décret pour la gestion des activités immobilières et cela a été abrogé. Si vous êtes courtier avec une méconnaissance des textes, il y a des difficultés.

L’ÉTAT AUSSI DEVAIT FAIRE DES CONTRÔLES SUR LE TERRAIN…

On va mettre en place la commission, car l’Etat ne peut pas aller dans chaque maison. Il faut protéger les locataires. Voilà la situation et c’est cela qui a fait que l’application de 2014 a été difficile. Parce que les gens ne respectent pas les mesures sur la surface corrigée.

IL Y A LA BAISSE DES PRIX DES DENRÉES ET L’APPLICABILITÉ POSE PROBLÈME AUSSI.

Il y a de la mauvaise foi dans ce que font les gens. Macky a demandé à ce qu’on se concerte avec tout le monde. Pendant 30 jours, tous les commerçants sont représentés. La loi dit que ceux qui refusent d’appliquer les décisions prises seront punies. Il est interdit aussi de faire de la hausse. 26 associations ont été convoquées. Les commerçants sont concernés dont l’Unacois, Unacois Dev, les détaillants, Union des commerçants industriels du Sénégal, le Cnp, Cnes etc.

LA DÉROGATION RÉCLAMÉE PAR LES COMMERÇANTS, EST-ELLE RAISONNABLE ?

Ce n’est pas raisonnable. Quand il y a une baisse, il faut le faire. Quand il y a une hausse, il n’y a pas de dérogation. Comment épuiser les stocks ? Depuis 30 jours, les gens travaillent. C’est pourquoi il faut qu’ils reviennent à de meilleurs sentiments.

DES PRODUITS RESTENT INDISPONIBLES, VOUS Y VEILLEZ ?

Le refus de vendre est puni par la loi. C’est simple. Nous sommes dans un pays organisé et l’État a montré sa volonté pour tout réglementer. C’est pourquoi des commerçants ont été verbalisés.

AU SÉNÉGAL, EST-CE QUE LE DROIT DES CONSOMMATEURS EST RESPECTÉ ?

Oui et vous le savez. Le Sénégal fait partie des pays où les consommateurs sont défendus. Il y a une baisse et cela vise à les aider, alors que les prix augmentent partout. Les consommateurs sont écoutés. Quand une personne a des difficultés, elle appelle l’Ascosen. Aujourd’hui ceux qui nous contactent sont des gens qui habitent loin. C’est entré dans la psychologie des gens qui réclament leur droit. Cela montre que nous les défendons. Si les prix augmentent, les gens nous appellent. C’est parce que ces gens-là savent que l’Ascosen les aide. La défense des consommateurs est ancrée dans les esprits.

ET DANS L’ESPACE UEMOA ?

Le Sénégal est loin devant. La tradition consumériste date de longtemps. Il y a aussi des dirigeants au Sénégal. La presse privée reçoit de la subvention, mais nous, nous faisons le travail de l’Etat. Malgré tout, nous sommes là. Nous ne recevons aucun sous. Seule l’ARTP nous donne 200 mille ou plus. Alors que loyer pour notre siège c’est lourd. Les gens veulent le beurre, l’argent du beurre etc. Ils nous regardent et nous observent. Dès qu’on règle leur problème, c’est fini, ils s’approchent. Militer dans une association de consommateurs est une cause citoyenne.

POURQUOI AVOIR DÉMISSIONNÉ DU PS POUR DÉFENDRE LES CONSOMMATEURS ?

Je n’étais pas dans le parti pour gagner quelque chose. Dans le Ps, mon père disait qu’il allait travailler avec l’administration. J’ai eu des responsabilités et en 1994, j’ai démissionné pour me pencher sur les consommateurs.

AVEC LA SITUATION DU PAYS ET CETTE CAMPAGNE AVANT L’HEURE…QUELLE EST VOTRE ANALYSE ?

C’est dommage, si tout le temps on est en campagne, quand est ce qu’on va travailler ? Il y a des moments pour travailler. Regardez les pays développés, ils ne pensent pas à des détails. Les gens sont dans une logique de travail et non de délation.

QUID DU 3E MANDAT…

Les gens oublient qu’ils ont voté la Constitution. Et ils décideront. Alors pourquoi empêcher au Président de se présenter, comme ça, les Sénégalais vont voter et choisir. Pourquoi est-ce que les autres ne veulent pas qu’il se présente. Près de 53% n’ont pas été au vote récemment. Macky a le droit de se présenter. Tout dépend aussi des Sénégalais. La candidature est donnée par le conseil constitutionnel. Qu’on lui donne aussi le droit de choisir. Il a le droit de dire qu’il veut être candidat. Si le Conseil Constitutionnel le lui permet, il sera candidat. Je ne suis pas sur l’éthique. Je suis d’accord. Ce qu’il dit ce n’est pas une règle de droit. Quel parti respecte sa parole. Aucun des acteurs politiques n’est constant.

MOMAR CISSÉ