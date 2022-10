Ballon d’or 2022: Seule 04 africains figurent parmi les nominés

Alors qu’on connaît désormais le classement de la 30e à la 11e place du Ballon d’Or 2022, cela nous permet de connaître le top 10. On note la présence de deux prétendants de poids avec Sadio Mané et Mohamed Salah qui ont réalisé une saison folle avec Liverpool avec une finale de Ligue des Champions, une FA Cup et une Carabao Cup.

Le premier a d’ailleurs gagné la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal et le second a été finaliste malheureux avec l’Égypte. Le Français Kylian Mbappé figure dans le top 10 tout comme Robert Lewando

4 Africains en lice

En revanche, Sadio Mané fait partie, avec Thibaut Courtois, Vinicius et Robert Lewandowski, des joueurs qui peuvent prétendre au podium. Vainqueur de la CAN, qualifié pour le Mondial, vainqueur des deux coupes anglaises, finaliste de la Ligue des Champions et 2e de Premier League, l’attaquant sénégalais peut légitimement espérer améliorer sa 4e place record de 2019 et devenir le 2e Africain à atteindre le podium après Weah.

Pour son ex-compère Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), 7e l’an passé, espérons que l’on sera plus près du Top 5 que du Top 10. En raison du fiasco de la CAN, Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie), performant la saison passée en Ligue des champions, risque d’avoir du mal à viser plus haut que le Top 15, tandis que l’Ivoirien Sébastien Haller (Borussia Dortmund), 3e meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (11 buts) et qui combat actuellement une tumeur testiculaire, aura certainement droit à un hommage spécial.

Les 4 africains nommés pour le Ballon d’Or 2022 :

Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)

Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie)

Sadio Mané (Bayern Munich / Sénégal)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund / Côte d’Ivoire)