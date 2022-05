Bande de poissons morts: Les raisons connues

Les côtes sénégalaises ont été victimes de pollution maritime causant la mort de milliers de poissons sur les côtes de Saint-Louis. Au début du mois de mai 2022, un banc de poissons morts a atterri sur les plages de Ndébène Gandiol, une localité située au sud de la ville de Saint-Louis, près de l’embouchure. Une commission a été dépêchée à Gandiol pour éclairer sur ce phénomène. Des prélèvements effectués pour connaitre les facteurs du rejet de ce banc de poissons. Un rapport de constat en explique les causes. L’ouverture du barrage de Diama est présentée comme étant probablement à l’origine de la mort du banc de poissons. L’eau du fleuve serait à l’origine du changement de la couleur de l’eau de mer. Le banc de poissons est de l’espèce des mulets. C’est une espèce décrite comme sensible aux différences de températures, à la qualité de l’eau notamment la teneur en Ph. Cette sensibilité au milieu de vie s’accentue chez les juvéniles de cette espèce. Cependant, le rapport constate que la quantité de poisson est plus élevée que d’habitude. Le tapis de mulets s’étendait sur une distance de 300 à 500 mètres.

Articles similaires