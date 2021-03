Barça : Messi, la rivalité, le modèle… Laporta charge déjà le PSG !

Elu président du FC Barcelone dimanche, Joan Laporta a déjà lancé les hostilités avec le Paris Saint-Germain. Agacé par l’attitude du directeur sportif parisien Leonardo sur le cas Lionel Messi, le patron des Blaugrana a envoyé quelques piques avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Joan Laporta a été le grand vainqueur des élections présidentielles du FC Barcelone dimanche. Avec un vrai chantier face à lui, le nouveau président des Blaugrana va devoir réaliser les bons choix pour relancer le vice-champion d’Espagne en titre. Et pour débuter son mandat, Laporta a décidé de s’attaquer immédiatement au Paris Saint-Germain ! Soucieux de retenir l’attaquant Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, le boss du Barça n’a pas aimé l’attitude des Parisiens.

En effet, en janvier dernier, le directeur sportif du PSG Leonardo a publiquement confirmé son intérêt pour l’international argentin en vue d’une arrivée libre pour la saison prochaine. Un comportement déploré par Laporta. «Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi», a ainsi confié l’homme de 58 ans pour le quotidien régional Le Parisien. «Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l’histoire. Un club, non. Leonardo s’est trompé et je pense qu’il le sait. Le PSG a bien compris le message», a-t-il continué. Pendant l’intégralité de sa campagne, Laporta a affiché son intention de conserver Messi et la concurrence de Paris représente bien évidemment un vrai danger.

En attendant, avec cette sortie, le nouveau patron du Barça a aussi lancé les hostilités avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi entre les deux formations au Parc des Princes. «Le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J’adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l’un appartient à ses supporters, l’autre à un émir qui met de le l’argent à la fin de la saison», a-t-il glissé. Malgré la lourde défaite de son équipe à l’aller au Camp Nou (1-4), Laporta a même évoqué une éventuelle remontada dans l’euphorie de sa victoire personnelle. «Allons à Paris et voyons si on peut remonter», s’est enflammé le dirigeant du club catalan. Reste à savoir si le Barça va profiter de cette dynamique pour montrer son meilleur visage à Paris.