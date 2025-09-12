Bayern Munich : Jackson veut « accomplir de grandes choses »

Partager Facebook

Après sa présentation, l’attaquant international sénégalais Nicolas Jackson affiche ses ambitions bavaroises.

Après la trêve internationale, l’heure est venue pour les clubs européens de présenter leurs dernières recrues du mercato estival, terminé la semaine précédente. Du côté de la Säbener Strasse, siège du Bayern Munich, ce vendredi, Jackso, a tenu une conférence de presse.

« Ce furent des moments difficiles, a reconnu l’attaquant international sénégalais de 24 ans devant les médias d’outre-Rhin. Mais j’étais très confiant de pouvoir venir ici car c’est là où je voulais être. J’avais déjà parlé avec l’entraîneur et les dirigeants du club. Max et l’entraîneur me voulaient vraiment. En tant que joueur, on veut être là où tout le monde souhaite qu’on soit. J’ai suivi le Bayern toute ma vie. C’était un rêve de rejoindre ce club immense. Quand ils m’ont appelé, j’étais excité et prêt à venir jouer pour eux. Je suis heureux d’être ici. »

Jackson, une première samedi contre Hambourg ?

Confronté à une saignée dans le compartiment offensif, avec les départs de Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman et autre Mathys Tel, le Rekordmeister tenait à faire venir un attaquant d’envergure cet été. Le choix s’est porté sur Nicolas Jackson, qui va découvrir la pression qui entoure les champions d’Allemagne. En témoignent les récents propos d’Uli Hoeness, qui avait estimé que peu de joueurs étaient capables d’atteindre 40 titularisations au Bayern. La recrue Jackson a répondu calmement à l’ancienne gloire locale : « Évidemment, je sais qu’il est une légende pour ce club. J’ai beaucoup de respect pour lui. Mon travail est simplement de jouer et d’aider l’équipe à gagner des matchs. Le nombre de matchs n’est pas mon objectif. Je veux accomplir de grandes choses avec le club. »

Et d’insister sur sa polyvalence (« Je suis évidemment un numéro 9, mais je peux aussi jouer en tant que second attaquant. Je veux juste aider l’équipe et jouer pour l’entraîneur et le club »), avant de conclure en se projetant sur ses possibles débuts, samedi (18h30) lors de la réception d’Hambourg pour le compte de la 3e journée de Bundesliga : « J’ai joué en Espagne et en Angleterre, et peut-être ici pour la première fois demain. » Rendez-vous est pris.