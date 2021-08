Beach Soccer : Le Sénégal 2e équipe avec le plus de cartons reçus

L’arbitrage du Sénégal a t-il été si sévère lors de la Coupe du Monde Beach Soccer FIFA 2021 ? En tout cas les statistiques ont répondu. Et le Sénégal est pointé du doigt depuis le début notamment à l’entrée de la phase à élimination directe.

Le bilan de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA 2021 au niveau des sanctions a t-il démontré toute l’indifférence de l’arbitrage pour le Sénégal ? Des faits de jeu qui ne sont pas, mais pas du tout passés inaperçus du côté des supporters sénégalais mais également du côté de Moscou où se déroulait la compétition.

Lors du match des quart de finale face au Brésil, le Sénégal a récolté trois cartons jaunes. Des sanctions administratives qui ont nettement pénalisé les Lions, puisque ces trois , des piliers de l’équipe allaient manquer les demi-finales.

Toujours, en domptant en quart de finale le Brésil, nation la plus aimée et respectée dans le panthéon du football de plage, les Lions devaient s’attendre au pire. Contre le Japon en demi-finale, décimé, le Sénégal n’aura été averti qu’à une reprise : le carton jaune reçu par Amar Samb. Mais le plus dur était d’éviter de s’exposer sur les fautes. De nombreux coup-francs sont sifflés contre les Lions.

L’effet de l’arbitrage s’impose sur le mental et punit le Sénégal. Arrivés au bilan des cartons reçus, les Lions occupent la deuxième position derrière la Championne, Russie, qui a récoltée 14 cartons jaunes et 3 rouges en 6 matchs. Pour el Sénégal, ce sera 12 cartons jaunes et 2 rouges en 6 matchs. L’Espagne suit de près avec 11 cartons jaunes et 2 rouges.