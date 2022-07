Bébés calcinés : le verdict tombe

L’affaire de l’incendie survenu au service pédiatrique le 24 avril 2021 a été évoquée hier devant la barre du tribunal de Louga. Le juge a condamné le directeur de l’Hôpital, l’aide-infirmière chargée de la surveillance de la salle de néonatologie et la cheffe du service de pédiatrie de l’hôpital à deux ans de prison avec sursis. Ils ont été aussi condamnés à payer une amende de deux millions de FCFA à verser à la famille des victimes. Pour rappel, le procureur avait requis six mois de prison avec sursis contre les mis en cause. L’enquête sur l’affaire des bébés morts calcinés parle de « négligence criminelle ».

