Benno après les Locales: Silence, on réfléchit !

La coalition Benno bokk yakarr n’est pas du tout satisfaite des résultats des locales. Il faut reconnaître que c’est moins le résultat final obtenu que la percée inattendue de la coalition Yewwi Askanwi qui inquiète. En termes relatifs et qualitativement, il y a eu quelque chose qui turlupine y compris jusqu’au plus haut niveau. C’est pourquoi, contrairement à la lecture servie publiquement, au niveau de la coalition au pouvoir, on veut comprendre.

Et pour cela, les cadres de l’Alliance pour la République, en tout cas dans certaines localités, ont été convoqués à réfléchir à cette situation. Et ceci est d’autant plus valable dans les localités où il y a eu des défaites.

Car, Macky n’a nullement besoin des analyses du genre: « Nous avons gagné dans 80% des localités » même s’il est le premier à en être l’auteur. Ça, c’est pour la consommation externe. Mais en interne, il ne souhaitera pas reproduire les mêmes erreurs aux investitures qu’à la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut choisir une nouvelle équipe qui sera non seulement technocrate parce que travailleuse mais aussi profondément politique parce que les deux élections les plus importantes pointent à l’horizon. Et là, il n’a plus droit à l’erreur. Ce sont des sortes d’éliminatoires directes qui vont sceller l’avenir politique de la coalition et de leur mentor. Alors, on ne se précipite pas. Silence, on cogite.

Car, la tentation sera grande de couper des têtes. Et l’erreur sera de jeter le bébé avec l’eau du bain. Donc, il faudra faire un diagnostic sans complaisance des résultats, éviter l’autosatisfaction et l’autoglorification, signes de fin de règne et prendre les mesures correctives idoines. Encore que là-dessus, Macky a fait les mêmes erreurs que Me Wade. Il s’est manifestement attiré l’ire des populations. Car, on ne va pas à des élections en laissant les prix des denrées augmenter d’une façon aussi exponentielle. C’est cela l’erreur de fond. Qui plus est, les factures d’électricité, dans de nombreuses localités, ont doublé au mois d’octobre ou novembre. C’est intenable au moment où la loi sur le loyer a créé plus de problèmes qu’elle n’en a résolus.

Donc, face au mal-vivre ambiant, la tendance ne pouvait être qu’à la sanction des autorités.

A cette donnée, s’ajoutent les listes parallèles. Il n’est pas concevable, pour une coalition au pouvoir aussi durable que Benno Bokk Yakaar, de végéter sa propre opposition interne et de le cautionner publiquement. C’est une manière dangereuse de jouer avec le feu. Les démons de la division ont desservi la coalition.

C’est dire qu’il est encore temps de se ressaisir. La politique est un vaste jeu de dame. Et chaque élection a ses propres réalités qu’il faut savoir analyser avec parcimonie.

En étendant, tout le monde guette l’arrivée de la nouvelle équipe gouvernementale et du nouveau Premier ministre. On attend plus d’eux que d’Aliou Cissé et de l’équipe nationale….