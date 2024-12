« Biennale de Dakar »: Les petits artisans aussi à la fête

Partager Facebook

Pour les élites artistiques et culturelles du Sénégal, la Biennale de Dakar des arts africains contemporains, qui dure un mois, est un moment de célébration.

Tous les deux ans, des centaines d’artistes, de conservateurs et d’amateurs d’art du monde entier se rendent dans la capitale du Sénégal pour assister à cet événement, créé en 1989 par le gouvernement sénégalais et devenu, au fil des décennies, l’une des plus importantes vitrines du continent.

Des expositions temporaires sont organisées dans des centaines de lieux, des hôtels cinq étoiles élégants aux galeries d’art locales. Les routes sont encore plus encombrées que d’habitude, les embouteillages s’étendant sur des kilomètres le long de la Corniche, le pittoresque boulevard de bord de mer de la ville. Tous les soirs, des concerts de musique, des défilés de mode, des discussions avec des artistes et des projections de films ont lieu avec les palmiers en toile de fond et au son des bouteilles de champagne. Mais ce n’est que cette année que les artisans locaux du marché artisanal de Soumbédioune, situé juste à côté de la Corniche et aux portes du quartier populaire de la Médina, ont compris ce qu’était la Biennale.

L’artisanat est profondément ancré dans la culture du pays. Le Sénégal, comme la plupart des pays africains, a une faible capacité de production industrielle et, traditionnellement, une grande partie de son économie repose sur les biens produits localement. Pendant des siècles, les artisans ont joué un rôle central dans la vie sociale sénégalaise, sculptant des statues religieuses et des masques de cérémonie, cousant des boubous (robes traditionnelles colorées à larges manches), moulant des poteries et tressant des paniers. Mais aujourd’hui, leur rôle est en déclin. Avec l’augmentation du coût de la vie, de nombreux Sénégalais optent pour des produits moins chers, souvent chinois. Et ceux qui en ont les moyens achètent des vêtements et des meubles occidentaux pour marquer leur statut social.

Aussi, lorsque deux designers ont proposé à Dia, qui est également le chef de la communauté des artisans de Soumbédioune, d’organiser une exposition commune, il n’a pas hésité une seconde. Cela lui a fait du bien d’être remarqué et d’être inclus.

Les designers Kemi Bassène et Khadim Ndiaye ont demandé à cinq artisans un sculpteur, un peintre, un bijoutier, un maroquinier et un tapissier d’interpréter le thème de l’« hippopotame ». Ils ont choisi ce thème parce qu’il est facilement reconnaissable dans toute l’Afrique, disent-ils, et qu’il rassemble des personnes de différentes nations qui vivent au bord de l’eau.

L’exposition, qui se tient sur la place centrale de Soumbédioune, entourée de boutiques artisanales et de restaurants vendant du « Thieboudienne », le plat sénégalais le plus célèbre, a remporté un vif succès auprès des habitants. On y trouve des boucles d’oreilles et un collier en forme d’hippopotame, une sculpture géante en bois représentant un hippopotame endormi et un sac en forme d’hippopotame.

La Biennale de cette année se tient alors que le Sénégal connaît de profonds changements politiques, les autorités nouvellement élues traçant une voie plus autonome et panafricaine.

Le mois dernier, le parti au pouvoir, le PASTEF, a remporté une victoire éclatante aux élections législatives. Cette victoire a donné au président Bassirou Diomaye Faye un mandat clair pour mener à bien les réformes ambitieuses promises pendant la campagne afin d’améliorer les conditions de vie des Sénégalais ordinaires, notamment en renforçant l’autonomie économique, en réorganisant le secteur de la pêche et en exploitant au maximum les ressources naturelles.

Le thème de la Biennale de cette année est « Le réveil », qui fait allusion à l’émancipation du continent africain de sa dépendance à l’égard des anciennes puissances coloniales. Le nouveau gouvernement du Sénégal a « un programme de transformation », a déclaré M. Bassène. « Je pense que ce que nous avons vécu sur le plan politique aura un impact sur toutes les sciences sociales et tous les arts. » En attendant, les artisans de Soumbédioune ont de grands projets. Dia, le chef de la communauté, a déclaré qu’ils prévoyaient de collaborer avec une école locale pour fabriquer des sacs à dos pour les élèves. Son rêve, dit-il, est d’étendre la production à l’ensemble du pays afin que les parents sénégalais « ne soient pas obligés d’acheter des produits chinois ». « Nous disposons de tout le savoir-faire », a-t-il déclaré.