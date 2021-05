Une personne a été tuée par balle à Koudioubé, un village du département de Bignona (sud) lors des affrontements entre éléments armés et forces de défense et de sécurité. La victime s’appelle Ansoumana Bodian. C’est un civil accompagnant des agents des Eaux et Forêts. Âgé de 39 ans, il est originaire de la commune de Bignona. Son corps sans vie serait entre les mains de l’armée nationale.