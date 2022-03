Bilan des 10 ans de Macky Sall au Pouvoir: Bougane lance «Jokko tiiñal Macky»

Après dix ans de règne à la tête du gouvernement du Sénégal, le bilan du Président Macky Sall est apprécié par les Sénégalais. Un bilan décennal jugé positif par certains et négatif pour d’autres. Pour Bougane Gueye Dani, ces dix dernières années sont une perte pour le Sénégal.

Quand Macky Sall, en pleine pandémie du Covid-19, avait fait des tournées économiques dans l’intérieur du pays, Bougane Guèye Dany avait à la suite créé le concept «Tib tank» pour repasser dans les mêmes zones. Aujourd’hui, le président de la République a créé le concept «Jokko avec Macky Sall» afin d’échanger avec les jeunes en visioconférence sur les problématiques du Sénégal, le patron du groupe D-médias, lui, lance «Jokko tiiñal Macky».

En ce sens, le mouvement Gueum sa bopp, dans le cadre de sa politique nationale de jeunesse, a décidé de lancer une série de rencontres publiques d’échanges avec des jeunes sénégalais de tout bord. «L’initiative «Jokko tiiñal Macky» est une réponse aux promesses non tenues du Président Macky Sall à l’endroit de la jeunesse sénégalaise sur les problématiques de l’emploi et de l’éducation», annonce une note d’informations du mouvement dirigé par Bougane Guèye Dany.

Le lancement de cette initiative est prévu lundi prochain à 19h. A cet effet, Bougane Guèye Dany «échangera avec la jeunesse des départements de Pikine et Keur Massar». Il est annoncé une rencontre d’échanges et de recueils sur les «manquements et attentes de la vie du jeune sénégalais».