Bissau : 10 pirogues de pêcheurs de Sénégalais saisies

Dix pirogues appartenant à des pêcheurs sénégalais ont été arraisonnées mardi par les garde-côtes bissau-guinéens dans les eaux territoriales de Cacheu, au nord de la Guinée-Bissau, rapporte L’Observateur.

Selon le quotidien, les embarcations, en provenance de Cap-Skirring, ont été interceptées pour pêche sans licence et pour l’utilisation de filets monofilaments, interdits par la réglementation en vigueur.

Dirigées vers le débarcadère de Cacheu, les pirogues sont actuellement immobilisées, sans que les pêcheurs concernés ne soient placés en détention. Ces derniers « vaqueraient librement à leurs occupations dans la ville portuaire », précise la même source.

Pour récupérer leurs pirogues, les pêcheurs devront s’acquitter d’une amende individuelle de 400 000 francs CFA, soit un total de 4 millions de francs CFA.

L’Observateur indique par ailleurs que des représentants des pêcheurs se sont rendus mercredi à Cacheu depuis Cap-Skirring en vue d’engager des négociations avec les autorités locales.