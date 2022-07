Bokk gis gis Liguey ratisse large dans la commune de Waoundé

En tournée dans le Fouta, la Coalition Bokk gis gis liguey est entrain de conquérir plus de terrain. Longtemps considéré comme le titre foncier du Président Macky Sall, la population de waoundé, avec un accueil très chaleureux réservé à la délégation dirigée par la tête de liste Pape Diop, et Mouhamadou Lamine Massaly, President du parti Union pour une Nouvelle République ( UNR ), semble démentir cette thèse. Dans cette vidéo, on peut constater une forte influence des jeunes et des femmes qui scandent le nom de la tête de liste Pape Diop…regardez !

