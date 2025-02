Boucliers de Cheikh Oumar Anne : « Mercenaires de la plume et commanditaires, arrêtez ! »

Partager Facebook

Dans un communiqué, les Boucliers de Cheikh Oumar Anne vole à la rescousse du maire de Ndioum. L’intégralité de leur communiqué

Mercenaires de la plume et commanditaires, arrêtez !

Cheikh Oumar Anne et la Nouvelle responsabilité dérangent. Nous croyions que l’enjeu était ailleurs, notamment dans la réflexion et la recherche de solutions politiques véritables pour le pays. Mais malheureusement, nous constatons une haine viscérale de certains politiciens contre Amadou Ba, Cheikh Oumar Anne, et la Nouvelle responsabilité. Une haine portée par de vulgaires mercenaires de la plume et maitres chanteurs comme Diogoye Faye qui mange à tous les râteliers.

Il fait du ‘’Ngaraale’’ en défendant en même temps Sonko et Farba qu’il compare aux leaders de Podor. Les valeurs que défend notre leader et référence, Cheikh Oumar Ane, sont très loin et à l’opposé même des bassesses de vulgaires mercenaires de la plume.

Le bilan du maire de Ndioum dans le Podor, nous n’avons pas besoin d’un journaliste pour le faire. Le Podor l’a fait à maintes reprises en le plébiscitant, malgré les nombreux coups bas, trahisons et manœuvres d’oiseaux de mauvais augure. Son écrasante victoire lors des dernières élections législatives est la confirmation de son leadership. Cheikh Oumar Anne est et demeure le maitre incontesté du département de Podor.

Oui Farba a bien travaillé dans le Matam, mais Cheikh Oumar a beaucoup œuvré, et continue de le faire, pour les Podorois et pour sa localité. Il n’a pas besoin de laudateurs pour que ça se voit. Dans le Podor, ses réalisations sont physiques, visibles et se ‘’mangent’’.

Chers mercenaires de la plume et vos commanditaires, tenez-vous pour dit, que nous, Boucliers et défenseurs de Cheikh Oumar Anne, avons le courage de nos actes. Parce que c’est lui notre référence. Dorénavant, la réponse aux attaques se fera de façon quotidienne. On ne réagira plus, on agira à notre convenance et de manière quotidienne.

Cheikh Oumar Anne, ‘’jom Podor’’, ne sera jamais votre alter ego. Vous ne réussirez jamais à entacher son honorabilité. Toutes vos attaques seront vouées à l’échec. Arrêtez pendant qu’il est encore temps !