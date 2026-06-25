Boutoute : Le bloc administratif du CEM cambriolé

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Dans la nuit de mercredi au jeudi 25 juin 2026, le Collège d’Enseignement Moyen de Boutoute, commune de Niaguis, département de Ziguinchor, a été la cible d’un cambriolage. Les malfaiteurs ont défoncé deux fenêtres et une porte, emportant tout le matériel informatique et saccageant le bureau du Principal.

Le calme de l’établissement scolaire de Boutoute a été brisé par un acte délictuel qui plonge l’administration dans le désarroi. Selon les premières constatations, les cambrioleurs ont pénétré dans le bloc administratif en forçant deux fenêtres et une porte. Une fois à l’intérieur, ils ont emporté tous les ordinateurs disponibles ainsi que divers matériels essentiels au fonctionnement du collège.

Le système de surveillance, installé pour sécuriser les locaux, n’a pas échappé à la furie des intrus : il a été vandalisé, rendant toute traçabilité impossible. Le bureau du Principal, cœur de la gestion administrative, a également subi d’importants dégâts.

Ce cambriolage suscite l’inquiétude au sein de la communauté éducative, qui redoute une paralysie des activités administratives et pédagogiques. Les autorités locales sont attendues pour diligenter une enquête et identifier les auteurs de ce forfait, afin de rétablir la sécurité et la sérénité au sein de l’établissement.