Boy Djiné jugé le 4 octobre prochain

Le juge de la chambre criminelle de Dakar a rejeté hier, la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Le célèbre fugitif a comparu à nouveau à la barre pour des faits commis entre 2008 et 2009. A cause de l’absence des 12 parties civiles, l’affaire a été renvoyée au 4 octobre prochain.

En 2017, le juge de la chambre criminelle de Dakar avait annulé les poursuites engagées contre Baye Modou Fall alias Boy Djiné sur des faits remontant entre 2008 et 2009. Motif ? Le magistrat avait constaté la violation des droits de l’homme aux multiples évasions. Mais, le parquet avait repris la procédure, avant de décerner encore un mandat de dépôt contre l’accusé le 4 janvier 2018. Le dossier a été appelé hier, devant la même juridiction, mais Baye Modou Fall n’a pas été jugé. Il a été renvoyé au 4 octobre 2022 pour la comparution des parties civiles. « Les parties civiles avaient reçu une citation pour comparution le 7 juillet dernier. Malheureusement l’affaire n’a pas été appelée à cette date. C’est pourquoi elles sont absentes aujourd’hui (hier, ndlr). Le tribunal les enverra de nouvelles citations pour comparution le 4 octobre 2022 », a informé le juge qui a également rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les conseils de la défense. Il a suivi le représentant du Ministère public qui estime que l’accusé n’a pas de domicile fixe. En outre, le président de la séance a évoqué le risque de trouble à l’ordre public. Lors de sa plaidoirie, Me Alioune Badara Ndiaye a souligné que le trentenaire a fait sept à neuf ans de sa vie en prison pour des faits qu’il a toujours contestés. « Il répondra à toute convocation de la justice pour la manifestation de la vérité. Il est domicilié chez sa sœur à Dakar », a fait savoir l’avocat. Pour Me Maïmouna Dièye, les conditions pour une liberté provisoire sont réunies. Il n’y a pas de risque de trouble à l’ordre public. « La plupart des objets volés ont été restitués. Certaines parties civiles sont décédées », a-t-elle informé. Me Doudou Ndoye a admis que l’accusé fut certes, un délinquant, un voleur, mais, affirme-t-il, il s’est amendé en prison. « Il m’a été confié par ses parents. Lorsque j’ai regardé son dossier je me suis dit c’est l’occasion de servir encore la justice. Aucune partie civile ne s’est jamais présentée au cours de l’information pour asseoir l’infraction. Il n’y a aucun scellé à la police. Les accusations portent sur des vols simples, cambriolages et agressions. Pour ces faits, on ne peut pas condamner un accusé à plus de 15 ans de prison. Son père est mort. Il a un petit enfant qui grandit qu’il n’a jamais vu. Il mérite la liberté provisoire », a plaidé l’ancien ministre de la Justice du Sénégal.

Plusieurs fois arrêté pour vol en réunion association de malfaiteurs, Baye Modou Fall a fait la prison pour la première fois pour une affaire de saisie de biens appartenant à autrui. Quelque temps après, il s’évade pour être rattrapé en 2006. À l’époque, il était mineur.