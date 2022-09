Brouille à l’Assemblée: Samm Sunnu Rew remet l’opposition à sa place

Pape Modou Fall et ses camarades de la coalition Républicaine/Samm Sunu Rew sont très remontés contre l’opposition parlementaire. Ils ont dénoncé les actions et activités perpétrées par les députés des groupes parlementaires de l’opposition, lundi dernier, marquant l’installation de la 14eme législature et le vote du président de l’Assemblee nationale. Pape Modou Fall et ses camarades estiment qu’un député doit se comporter en républicain en protégeant les institutions de la République. «Saccager un bien public, vilipender une institution de la République … », fait savoir Pape Modou Fall qui a également dénoncé la neutralité dont a fait montre la société civile. Pour la coalition républicaine Samm/Sunu Rew, la société civile doit jouer son rôle de vigie, de sentinelle de la démocratie. La société civile, selon eux, avait l’obligation de taper sur la table et appeler l’opposition à respecter la République. «On les attendait à ce qu’elle (la société civile) remonte les bretelles aux députés de Yewwi et Wallu », fait savoir Pape Modou Fall.

