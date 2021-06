Burkina Faso : deux soldats tués dans l’explosion d’une mine

Le Burkina Faso est sous la coupe des exactions djihadistes. La dernière embuscade visant les forces de défense et de sécurité remonte à fin d’avril. Difficile de faire face à un ennemi invisible disent les autorités.

“Toute armée, les plus fortes, les mieux équipées, la technique de combat que tout le monde craint c’est l’embuscade. Pourquoi l’embuscade ? L’embuscade parce que c’est l’ennemi qui prend l’initiative. Elle est violente, rapide et dévastatrice. Et si vous remarquez dans nos pertes c’est toujours dans les embuscades et c’est toujours dans les explosions de mines.”, a expliqué Ousséni Ouedraogo, le ministre de la sécurité du pays.

Depuis 2015, l’insurrection djihadiste dans le pays a déjà fait au moins 1 400 morts et environ un million de déplacés.