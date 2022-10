Burkina : Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana maintenu en prison

Écroué depuis le 14 janvier à la maison d’arrêt et de correction des armées (Maca) de Ouagadougou, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a vu sa liberté provisoire refusée ce mercredi 12 octobre 2022 à la suite d’un huit clos.

Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana est poursuivi pour « tentative de déstabilisation des institutions de l’Etat », « détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ». Sa demande de liberté provisoire a été rejetée ce mercredi par la chambre de contrôle de l’instruction. « Il n’y a aucun élément à charge qui prouve que le lieutenant-colonel Zoungrana a détourné un seul centime lorsqu’il était le chef du corps du 12e régiment à Ouahigouya » a avait réagi Me Paul Kéré à lefaso.net visiblement déçu par cette décision de la justice.

Emmanuel Zoungrana avait comparu le jeudi 22 septembre dernier devant la chambre criminelle de la Cour de cassation à Ouagadougou . Après une audience de près d’une heure, la plus haute juridiction du Burkina avait prévu de statuer le 27 octobre prochain, sur la demande de liberté provisoire, c’est finalement le 12 octobre que la décision de le maintenir en prison a été rendue publique.

Ex-chef de corps du 12e régiment d’infanterie commando, basé à Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord, le lieutenant-colonel, âgé de 41 ans, avait passé le témoin le 21 décembre 2021, avant de regagner Ouagadougou où il attendait une nouvelle affectation.

Outre Emmanuel Zoungrana, une dizaine d’autres personnes – militaires et civils – ont été mises en examen dans le cadre de cette affaire survenue quelques jours avant le putsch du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a renversé le 24 janvier le président Roch Marc Christian Kaboré. Ce dernier a été à son tour chassé du pouvoir le 30 septembre par le capitaine Ibrahim Traoré.