C.O.A S sur les législatives: Laisser le Sénégal dans la voie de la vérité ou le faire basculer dans le mensonge »

La Jeunesse de Benno Bokk Yakaar (BBY) Nouvelle dynamique du département de Podor a organisé, samedi, à Dakar, un « Ndogou » de l’unité et de l’amitié, sur le thème « Jeunesse : parrainage et élections législatives ». Le thème a été introduit par Pape Maël Thiam, Administrateur de l’Alliance pour la République (APR).

Occasion saisie par le maire de Ndioum, parrain de ladite rencontre, pour camper les enjeux des élections législatives du 31 juillet prochain.

« Nous nous acheminons vers des élections très importantes avec des enjeux de taille. Il s’agit de quoi ? Laisser le Sénégal dans la voie de la vérité en consolidant le leadership du Président Macky Sall et de sa grande coalition Benno Bokk Yakaar, ou choisir de faire basculer le pays dans le mensonge. Il y a la voie de la vérité que nous incarnons et celle du mensonge qui se dresse devant nous. Des gens veulent mettre le Sénégal dans des difficultés », a asséné Cheikh Oumar Anne dans une salle archicomble.

Avant d’ajouter : « Il faudra barrer la route à ceux qui n’existent politiquement que par le mensonge. C’est un combat politique qui demande de la détermination et de l’engagement. Et par rapport à ce combat, vous m’avez rassuré par votre détermination. Je suis persuadé que Podor va garder le cap et la relève est déjà là ».

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – qui a eu droit à un standing ovation – avait à ses côtés ses principaux soutiens politiques.

Auparavant, Abdoul Bousso, coordonnateur de la Jeunesse BBY Nouvelle dynamique du département de Podor, a encensé Cheikh Oumar Anne. « Vous êtes un fort édifice aux côtés du Président Macky Sall. La Jeunesse de BBY du département de Podor dit oui à Cheikh Oumar Anne. Nous sommes tous derrière vous. Vous êtes le coordonnateur de BBY du département », a-t-il dit.

Moussa Sarr, coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) Nouvelle dynamique du département de Podor, a abondé dans le même sens. S’adressant à Cheikh Oumar Anne, il lancera : « N’en déplaise à nos détracteurs, vous êtes le coordonnateur de BBY du département de Podor. Vous êtes le lion et le sauveur du département. Vous êtes le porte-étendard et le leader de la Jeunesse du département de Podor ».

A signaler que beaucoup d’artistes ont fait une prestation lors de cette grand-messe des partisans de Cheikh Oumar Anne dans un hôtel dakarois, notamment le groupe « Bidew bu bes » et Abou Diouba Deh.