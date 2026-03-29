CAF : Le Secrétaire général Véron Mosengo-Omba démissionne en plein chaos, après l’affaire Sénégal-Maroc

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Par un communiqué officiel daté du Caire ce 29 mars 2026, Véron Mosengo-Omba a annoncé sa démission surprise du poste ultra-stratégique de Secrétaire Général. Ce départ intervient dans un contexte de crise sans précédent, quelques jours seulement après la décision controversée du jury d’appel de la CAF de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert face au Sénégal.

Dans son communiqué, Mosengo-Omba tente de justifier son départ par une volonté de tourner la page après une longue carrière. « Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football idéal capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions de Secrétaire Général de la CAF pour me consacrer à des projets plus personnels », écrit-il.

Pourtant, la sérénité affichée dans le texte peine à masquer les tensions extrêmes qui règnent au Caire. L’ex-Secrétaire Général glisse des phrases lourdes de sens, suggérant qu’il a été la cible d’attaques orchestrées. « Maintenant que j’ai pu lever les soupçons que certains se sont donnés beaucoup de mal à faire peser sur moi, je peux me retirer sereinement et sans contrainte… », martèle-t-il, laissant entendre qu’il a dû se battre pour blanchir son nom avant de partir.

Il prend néanmoins le soin de remercier le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, ainsi que ses équipes, avant de conclure sur une note d’espoir qui sonne aujourd’hui comme un vœu pieux : « Souhaitons que les progrès réalisés perdurent et se poursuivent. »

Le départ de Mosengo-Omba est indissociable du scandale qui entache la finale de la CAN 2025. Pour rappel, le jury d’appel de la CAF a récemment annulé la victoire du Sénégal sur le terrain, attribuant le titre au Maroc sur tapis vert suite à une réserve technique contestée. Cette décision, a provoqué une onde de choc sur tout le continent et au-delà.