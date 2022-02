Cameroun: Rigobert Song, nouvel entraineur

Rigobert Song a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun, a annoncé Samuel Eto’o ce vendredi.

Le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football a placé à la tête des Lions indomptables l’un de ses plus fidèles soutiens lors de sa campagne pour l’élection en tant que président de la Fecafoot. Rigobert Song entraînait jusqu’ici la sélection nationale des moins de 23 ans, qu’il a conduite au Championnat d’Afrique des nations en 2018. L’ex-international va ainsi remplacer le Portugais António Conceição, en poste depuis 2019, mais dont la performance mitigée de l’équipe du Cameroun à la CAN, qui a terminé troisième, a scellé son sort.

Cette décision de Samuel Eto’o va à l’encontre de l’intention du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Komb, lequel avait fait part de son désir de laisser les rênes de l’équipe nationale au Portugais, le 13 février dernier. Ce à quoi Eto’o avait répondu que « la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fecafoot » . Et donc la décision de maintenir ou non António Conceição sur le banc du Cameroun. Le nouveau sélectionneur aura la lourde tâche de qualifier son équipe à la Coupe du monde 2022. Les Lions indomptables joueront deux matchs de barrages face à l’Algérie les 25 et 29 mars prochain. L’occasion pour l’Algérie de revenir dans l’enfer de Japoma.