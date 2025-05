Distribution de moustiquaires: Plus de 6 millions de personnes ciblés 

La campagne de distribution de Moustiquaires imprégnées d’insecticides compte atteindre 100% de ménages des districts et amener au moins 80%de la population à utiliser les MII conformément aux directives. Elle cible 8 régions à savoir Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Matam, Kolda, Sédhiou, Kaolack et Kedougou dans 33 districts et 887 postes de santé. Selon le coordinateur du PNLP, Aliou Thiongane, l’objectif est d’eliminer le paludisme à l’horizon 2030 au Sénégal. « Il s’agit de réduire de manière drastique l’incidence du paludisme au Sénégal et la mortalité, mais également d’interrompre la chaine de transmission locale dans l’ensemble des districts sanitaires », dit-il. Et de poursuivre : » Pour cette campagne, 34 districts cibles sur 79 soit 43%, une population de 6 717 045 soit 38%, 11 468 acteurs communautaires dont

9823 relais et 1645 uperviseurs ont été ciblés ». Les statistiques révèlent que 4 190 100 moustiquaires ont été mobilisées dont et qui seront distribués dans 1647 de sites. « Cette répartition montre une mobilisation significative des moyens humains et matériels pour assurer une couverture optimale dans les zones ciblées. Elle souligne également l’engagement des partenaires techniques et financiers clés à savoir le Fonds Mondial et la santé islamique de développement « , fait-il savoir. A l’en croire, cette campagne s’inscrit dans

la référence au PSN 2021-2025 qui promeut l’accélération du contrôle du paludisme dans les zones de forte incidence, l’amélioration de la gestion de proximité du paludisme, l’adaptation des stratégies de lutte aux différents faciès du paludisme, la collaboration transfrontalière en 2018 et la synchronisation de la CDM de MII avec la Gambie en 2019 et en 2022.

Selon l’OMS, un taux de couverture en moustiquaires imprégnées supérieur à 80% permet de réduire la mortalité infanto-juvénile de 25% environ. La campagne se fait par une collecte des données sur papier et sur tablette par les relais dans l’ensemble des PPS des districts cibles, visite à domicile, post distribution, le monitorage externe se fera à l’université Iba Der Thiam de Thiès.

Pour les défis, les acteurs font face au respect du chronogramme, de l’utilisation optimale des tablettes durant tout le processus, la qualité des données du recensement, la fonctionnalité des tablettes et synchronisation, la récupération des MII aux sites fixes (surtout zone urbaine), l’exhaustivité des pièces justificatives (qualité) et la récupération des tablettes en fin de campagne.