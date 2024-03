CAMPAGNE ELECTORALE: Aly Ngouille Ndiaye entend injecter 170 milliards dans le secteur de l’artisanat 

Partager Facebook

Candidat à la présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye était en déplacement dans la région de Diourbel avant de poursuivre vers le département de Mbour. Puisant sans son programme il a promis de relever le secteur de l’artisanat en injectant la somme de 170 milliards. Il mise aussi sur la souveraineté alimentaire.

Dans le département de Mbour, Aly Ngouille Ndiaye, en rendant visite aux artisans de Mbour en particulier ceux de « Pacu laobé ». Selon Aly Ngouille Ndiaye, il dit insister sur la formation des artisans. Avec un budget de 8 milliards dans le secteur de l’artisanat, il fera une loi de finance rectificative.

170 milliards en 2024 pour accompagner les artisans. « Je suis le maire de Linguère certes. Mais je peux vous aider en misant sur la formation. Et que les jeunes obtiennent leur diplôme dans ledit secteur », a promis Aly Ngouille Ndiaye pour valoriser les artisans.

Après cette étape, le candidat de la coalition Aly Ngouille 2024 était dans la zone de Diourbel. Ce dernier s’est adressé aux paysans en leur promettant de cultiver la terre durant toute la saison grâce à la maitrise de l’eau. « Nous savons que le riz est très prisé et près de 40% de riz n’est pas produit dans ce pays. Et pourtant, nous avons de l’eau, de a terre. Ce qui manque aux producteurs ce sont les aménagements, les intrants et du matériel agricole. Je vous promets une souveraineté alimentaire », a-t-il noté.

A en croire le candidat, ce pays de façon général regorge de potentiels. Dans son programme il a rappelé l’importance de l’agriculture à travers la maitrise de l’eau.

MOMARA CISSE