 Campagne Electorale: Bby de Guédiawaye, pour la revanche le 24 mars

L’appel du secrétariat exécutif de l’Apr semble avoir eu les effets escomptés. A preuve, les républicains entendent bien « inonder » le terrain pour la victoire d’Amadou Ba sous la houlette de Néné Fatoumata Tall administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Amadou Ba est attendu ce jeudi.

Dans le cadre de la campagne électorale Néné Fatoumata Tall a sonné la grande mobilisation en vue de mouiller le maillot pour une victoire d’Amadou Ba. La perte de la mairie de la ville reste une pilule amère pour le camp de Macky. L’appel de Macky Sall pour se jeter dans la campagne n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Les militants du département Guédiawaye, scandant le nom de Amadou Ba se sont donnés la main. Les communes de Wakhinane, Médina Gounass, Golf sud. Ndiarème Limamoulaye et Sahm notaire se sont liguées pour une victoire au premier tour. Bien que la coalition ait démarré ses caravanes il y a quelques joueurs, Lat Diop, Aliou Sall entre autres ont rejoint Néné Fatoumata Tall.

Dans le cadre d’une assemblée générale suivie de Ndogou, réunissant les militants des 5 départements, y compris la Cojer, elle a demandé aux militants de ne pas abandonner le navire en pleine mer. «J’ai décidé de reprendre les armes. Les activités étaient veilleuses mais l’heure est à la mobilisation. Nous avons juste un seul objectif est l’élection de Amadou Ba. Suivons l’orientation de Macky qui est un homme d’action », a-t-elle fait savoir. Avec les élections locales perdues récemment, Bby entend prendre sa revanche sur la présidentielle. « La mission est claire et donc il existe bien un bilan. Des gens qui peinent à avoir un bilan. Des candidats sans programme et aucune vision » a souligné N.F.Tall.

Dans leur déclaration, les apéristes, malgré l’implication tardive, entendent bien battre le rappel des troupes. « Le 24 mars votez massivement car la victoire de Amadou Ba est celle de Macky Sall » a déclaré celle de Golf sud. Même son de cloche pour les jeunes qui comptent ne pas être en reste dans le cadre de la campagne. « Amadou Ba sera élu comme 5ème président du Sénégal. D’aucuns ont cru que ce département était en léthargie. Mais nous lançons un appel pour la campagne et pour un score à la soviétique le 24 mars prochain. Guédiawaye Néné Tall est l’encre indélébile » a asséné Amady Ndiaye le responsable des jeunes.

La responsable de Gounass a jeté des pierres dans le jardin de la coalition Diomaye Président et soutenue par Alboury Gueye chargé des élections. « N’acceptez pas que Dakar la capitale soit transférée à Ziguinchor » a-t-il déclaré. Face à l’urgence du contexte, les républicains ont demandé aux militants de procéder à des visites de proximité, de parler aux uns et aux autres et de prêcher la bonne parole d’ici au 24 mars.

MOMAR CISSE