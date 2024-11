Campagne Electorale: En phase avec  » Vision Sénégal », Diégane SENE, renouvelle son engagement. 

Partager Facebook

Diégane Sène continu ses visites auprès de la population, des militants et Sympathisants. Aprés plusieurs localités, il était à Latmingué dans le cadre de campagne électorale en vue des prochaines élections législatives .

Dans ses discours, les sujets restent et demeurent les mêmes, « les problèmes des Sénégalais ». Diégane SENE reste constant sur ses préoccupations sur les enjeux liés à l’éducation et à l’accès aux services de santé. En tout cas, c’est qu’il a confirmé dans ses caravanes et ses visites de courtoisie. Lors du grand rassemblement organisé par madame Aïda Dem Sakho à la Sicap, la vision Sénégal a tenu à renouveler son engagement à M. Diégane SENE, Président de la coalition fédération du renouveau « Les cadres de la VISION SÉNÉGAL ».

Par ailleurs, selon Cyril Padé, lui et tous ces militants, amis et compatriotes ont tenus à réitérer leurs engagements au Président Diégane SENE de part la voix. Sur ce, ils estiment que ce dernier, est un homme de conviction, de surcroît digne et intègre, un leader politique sans tache, à la main tout blanche comme l’indique leur bulletin de vote au couleur jaune. Une des raisons qui les ont poussés à soutenir la candidature de Diégane SENE et sa coalition.

Au terme, M. Diégane SENE a rappelé que lui et ses compatriotes restent dans leurs dynamiques en cette période électorale à travers des activités intenses avec des caravanes, meetings et visites de proximité auprès des populations dans les régions de l’intérieur et à Dakar, afin de rallier leurs soutiens et de présenter leurs programmes aux électeurs.