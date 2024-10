Campagne « OCTOBRE ROSE »: Le ministère des sports et la Lisca misent sur la sensibilisation 

Partager Facebook

Chaque année, le mois d’octobre est consacré à la sensibilisation au cancer du sein, une maladie qui touche des millions de femmes à travers le monde. À Dakar, la campagne Octobre Rose prend une ampleur particulière, combinant sensibilisation, dépistage et soutien communautaire. Dans ce contexte, l’amicale des femmes du ministère de la jeunesse des sports et de la culture, en partenariat avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca), a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage ce mardi 22 octobre à la Place du souvenir africain.

L’amicale des femmes du ministère de la jeunesse des sports et de la culture, en collaboration avec la Lisca, a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage ce 22 octobre à la Place du souvenir africain. Khady Diène Gaye, ministre de la jeunesse des sports et de la culture et Dr Bakary Sarr, secrétaire d’état à la culture aux industries créatives et au patrimoine historique, ont participé à cette journée de dépistage. Le cancer du sein est l’un des cancers les plus fréquents chez les femmes au Sénégal. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de dépistage reste alarmant, avec une majorité des cas diagnostiqués à un stade avancé.

La sensibilisation est donc cruciale pour encourager les femmes à se faire dépister régulièrement. La campagne Octobre Rose a pour objectifs principaux : sensibiliser la population aux risques du cancer du sein, encourager le dépistage précoce, offrir un soutien psychologique et médical aux patientes. La journée commence par une cérémonie d’ouverture, réunissant des autorités, des professionnels de la santé et des membres d’associations. Les messages partagés ont tourné autour de l’importance de la lutte contre le cancer du sein.

La ministre de la jeunesse des sports et de la culture madame Khady Diène Gaye est revenue, dans son discours, sur l’importance de cette journée de dépistage : “ la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui réveille un caractère symbolique fort. En ce sens, elle permet la mobilisation, la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus en ce mois d’octobre rose initiée par les femmes de mon département en collaboration avec la Lisca. Cette journée marque la célébration d’un événement d’importance capitale car inscrite dans l’agenda nationale de la santé.

L’objectif de cette journée est de mobiliser et de sensibiliser la population en général, les femmes en particulier sur l’importance du dépistage précoce du cancer. En effet, il nous faut exhorter beaucoup plus les jeunes filles par des actions de sensibilisation pour les pousser à venir se dépister parce que 1817 nouveaux cas dont 951 décès par an sont recensés. Et c’est le triste bilan en ce qui concerne le cancer du sein au Sénégal. En tant que ministre en charge de la jeunesse donc, chargée de 75 % de la population, en termes de sensibilisation des jeunes filles au niveau des Centres conseils pour adolescents “, a indiqué Mme Khady Diene Gaye.

Cette journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, dans le cadre de la campagne Octobre Rose, a été un succès. Selon les initiateurs, elle a permis d’éduquer et de rassembler la communauté autour d’une cause essentielle. La lutte contre le cancer du sein est un combat collectif, et chaque geste compte. La sensibilisation doit se faire tout au long de l’année puisqu’elle reste cruciale pour réduire le nombre de nouveaux cas.

Fatou Ba