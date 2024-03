Campagne Présidentielle: Amadou Ba lance des promesses ”Nioro doit être un pôle de développement”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 24 mars, a soutenu lundi que Nioro du Rip (centre) doit être un pôle de développement au vu de ses potentialités avec des mécanismes d’intégration avec la République frontalière de la Gambie.

‘’Nioro doit être un pôle de développement car c’est le cœur et le centre du pays avec d’innombrables potentialités. C’est d’ailleurs pourquoi, il va falloir mettre en place des mécanismes, dans le cadre de l’intégration avec la Gambie, pour mettre en valeur les atouts de cette partie du pays tels que le tourisme et l’agriculture’’, a-t-il déclaré. Il intervenait lors d’une caravane politique organisée sous un chaud soleil par les responsables locaux et alliés de BBY venus en masse avec leurs militants à son accueil, dans les rues de Nioro.

Publicités

Magnifiant la ‘’forte mobilisation’’ des populations locales, malgré ce climat qui prévaut, il a assimilé cela à signe ‘’engagement sans faille’’ mais aussi de ‘’détermination sans commune mesure’’ de la part des populations locales. Le candidat de la coalition BBY s’est engagé à renforcer les politiques publiques initiées dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).

A Nioro du Rip, département frontalier, le candidat de la coalition BBY, a également fait par de l’importance qu’il accorde dans son programme à la souveraineté alimentaire. ‘’A travers, l’agriculture, la pêche, l’élevage et la réhabilitation des vastes surfaces cultivables, il est fort possible d’en arriver à l’autosuffisance alimentaire’’, a fait valoir Amadou Bâ. ‘’Nous ne tâtonnons pas, nous savons où nous voulons aller et comment y aller. Tous nos projets, sont solidement montés, quantifiés avec des indicateurs de performance à la clé”, a-t-il assuré, relevant que c’est ”tout le contraire de ceux (allusion aux leaders de la coalition Diomaye Président) qui sillonnent le territoire pour raconter des histoires à dormir debout’’.

Selon lui, beaucoup de politiques se jouent des populations ‘’puisque que n’ayant aucune maîtrise de ce qu’ils avancent. Ne vous fiez pas à leurs histoires. Vous avez fait le choix du travail, de la paix et de la stabilité’’, a déclaré M. Ba.