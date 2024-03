Campagne Présidentielle : Malick Gackou et Ndiobo Séne sillonnent les rues de Thiaroye pour partager avec eux son projet pour le Sénégal

A l’ouverture de la campagne, la commune de Thiaroye Gare reçoit pas mal de candidats. Aujourd’hui c’est le candidat Malick Gackou qui a été reçu par les militants de la localité de Thiaroye. A pied en compagnie de son coordinateur Ndiobo Sene, plusieurs localité ont été sillonné pour distribuer et partager le programme de Gackou 2024.

C’est avec une foule immense que le candidat Malick Gackou a sillonné les rues de Thiaroye Gare en passant par le marché jusqu’à Tally Diallo. Le Candidat Malick Gackou a profité de cette campagne qu’il a par ailleurs fait à pied pour pouvoir mieux communier avec la population et ses partisans.

En compagnie de son coordinateur Ndiobo Sene, ce dernier explique que son candidat décerne un programme important pour le Sénégal notamment pour la localité de Thiaroye qui joue un rôle très important dans l’économie du Sénégal avec l’un de plus grand marché du Sénégal ( Marché Thiaroye). Selon Ndiobo Séne , Malick Gackou est un grand acteur de développement qui connait très bien des secteurs qui permettront de développer le pays.

Dans l’aspect des infrastructures, son candidat promet également des programmes pour relancer l’économie du Sénégal qui a été impactés par la crise du COVID-19 mais également la guerre de Russie.

Avant de conclure , Ndiobo Séne a rappelé que nous sommes au temps de rupture et qu’il faut un homme digne et compétent pour mener le Sénégal vers l’excellence et l’émergence.