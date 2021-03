CAN 2021 : Metz bloque ses internationaux africains !

En raison de la période d’isolement imposée aux joueurs s’ils se rendent dans un pays non-européen, le nouveau règlement de la FIFA permet aux clubs de refuser de libérer certains de leurs éléments à l’occasion de la prochaine trêve internationale. Et, sans surprise, les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 vont s’en retrouver impactées. A l’image des clubs anglais, le FC Metz a annoncé ce vendredi qu’il va bloquer sa dizaine d’internationaux africains.

Tous potentiellement sélectionnés, Oukidja et Boulaya (Algérie), Bronn (Tunisie), Boye (Ghana), Kouyaté et Fofana (Mali), Maïga et Angban (Côte d’Ivoire), P.-M. Sarr (Sénégal) et Vagner (Cap Vert) devront donc rester en Lorraine à la fin du mois. Un véritable crève-cœur, notamment pour Sarr qui avait de bonnes chances de fêter sa première convocation avec le Sénégal.