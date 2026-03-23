CAN 2025 : Interrogations autour du trophée gelé par le TAS ?

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Ces dernières heures, plusieurs sites d’informations ont rapporté que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a gelé le titre de CAN 2025 attribué au Maroc sur tapis vert. Après vérifications, cette information n’a pas été confirmée.

Un média guinéen, des comptes avec des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux… Plusieurs comptes ont annoncé le gel du trophée de la CAN 2025 au Maroc pour garder le titre dans un flou juridique jamais vu auparavant. Après vérifications, aucune information sur ce gel du titre n’a été confirmée à Seneweb.

Plusieurs ont cité RMC Sports ou France24 comme principale source. Cependant, aucun de ces deux médias français n’en a parlé. RMC Sports, de son côté, avait fait mention d’un possible gel du trophée au Maroc, mais avait précisé mercredi dernier qu’il s’agissait d’une demande faite par le Sénégal au Secrétaire général de la CAF.

« Quelques heures après l’annonce du retrait de son titre, la fédération sénégalaise de football (FSF) a écrit au Secrétaire Général de la CAF en la mettant en demeure ‘de suspendre l’exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophée au Maroc dans l’attente d’un arbitrage définitif’ « , avait écrit le site français.

Pour l’heure, le TAS n’a encore pris aucune décision sur cette faire, peut confirmer Seneweb.