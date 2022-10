Can 2025: La Guinée écartée de l’organisation; le Sénégal candidat dépose sa candidature

Après le désistement de la Guinée pour l’organisation de la CAN 2025 , le Sénégal devient ainsi le candidat potentiel pour accueillir cette compétition continentale.

Après une visite du président de la Confédération Africaine de Football à Conakry, ce vendredi pour s’enquérir de la situation de la Guinée qui devait organiser en 2025 la Coupe d’Afrique des Nations. Mais il s’est trouvé qu’il n’a pas été rassuré par les autorités de l’état d’avancement des préparatifs. A cet effet, le président Patrice Motsepe a tout bonnement décidé le retrait pur et simple de l’organisation de cette prestigieuse rencontre continentale.

En conférence de presse, le patron du football africain d’annoncer que malgré le grand effort déployé par les autorités avec à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya, avec des infrastructures qui ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s’y dérouler.

C’est un nouveau contretemps pour la compétition reine sur le continent. En 2014, la CAF avait attribué en même temps les trois prochaines éditions de la CAN : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d’Ivoire et 2023 à la Guinée. Après le retrait du Cameroun au profit de l’Egypte en 2019, la CAF avait décalé le calendrier, attribuant l’édition 2021 au Cameroun, et celle de 2023 à la Côte d’Ivoire. La Guinée avait accepté d’organiser l’édition 2025.