CAN 2025 : le Maroc réussit son entrée !

Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, le Maroc a logiquement battu les Comores (2-0) ce dimanche. Malgré un penalty manqué par Rahimi (11e) et la sortie sur blessure du capitaine Saïss (18e), les Lions de l’Atlas finissaient par trouver la faille en deuxième période. C’est d’abord Brahim Diaz (1-0, 55e) qui profitait d’un centre de Mazraoui pour marquer le premier but de la compétition. Mais on retiendra surtout le chef d’oeuvre de l’entrant El Kaabi (2-0, 74e) auteur d’un superbe geste acrobatique ! L’attaquant de l’Olympiakos actait un succès mérité pour les Marocains qui, avec cette 19e victoire consécutive (record mondial), prennent provisoirement la tête du groupe A avant d’affronter le Mali vendredi (21h).