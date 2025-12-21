Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
design sans titre 2024 03 23t102951 424

CAN 2025 : le Maroc réussit son entrée !

21 décembre 2025 Sport


Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, le Maroc a logiquement battu les Comores (2-0) ce dimanche. Malgré un penalty manqué par Rahimi (11e) et la sortie sur blessure du capitaine Saïss (18e), les Lions de l’Atlas finissaient par trouver la faille en deuxième période. C’est d’abord Brahim Diaz (1-0, 55e) qui profitait d’un centre de Mazraoui pour marquer le premier but de la compétition. Mais on retiendra surtout le chef d’oeuvre de l’entrant El Kaabi (2-0, 74e) auteur d’un superbe geste acrobatique ! L’attaquant de l’Olympiakos actait un succès mérité pour les Marocains qui, avec cette 19e victoire consécutive (record mondial), prennent provisoirement la tête du groupe A avant d’affronter le Mali vendredi (21h).

Tags

Vérifier aussi

iconsport 160468 0060 691d5f9039a4f

Le PSG condamné à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé

Le conseil de prud’hommes de Paris a condamné le Paris Saint-Germain à verser 61 millions …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved