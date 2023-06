Can (Q) Le Bénin accroche le Sénégal

Le Sénégal se déplaçait au Bénin en match de qualifications pour la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Les Lions de la Téranga ont concédé le match nul (1-1), mais restent largement en tête de leur groupe L. En revanche, grâce à ce résultat, le Bénin peut toujours espérer disputer la CAN.

Premier accroc pour le Sénégal. Les joueurs d’Aliou Cisse ont été tenus en échec sur la pelouse du Bénin (1-1). Le score de parité entre les deux nations est assez logique, tant aucune des deux formations n’a réellement dominé l’autre.

La série de quatre victoires consécutives lors des éliminatoires de la CAN s’arrête donc pour le Sénégal, mais les Lions de la Téranga gardent tout de même leur invincibilité. En revanche, grâce à ce point du nul, les Guépards du Bénin peuvent encore se qualifier pour la compétition continentale.

La merveille de frappe de Mimouni

Le Sénégal a ouvert le score sur une semi-occasion, grâce à la malice de Seck, placé au bon endroit au bon moment (1-0, 43’). Les coéquipiers de Sadio Mané ont ensuite très peu inquiété Saturnin Allagbé, et restaient donc à portée de mains du Bénin.

À un peu plus de dix minutes de la fin du match, Mimouni, sur une des seules vraies occasions béninoises, a inscrit un but venu d’ailleurs pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 78’). Grâce à ce but, le Bénin passe provisoirement deuxième de la poule L, et disputera un dernier match important au Mozambique, en septembre.

Pour le Sénégal, ce match nul est loin d’être dommageable, puisque les champions d’Afrique sont déjà qualifiés pour la CAN 2023.

Les temps forts

20 : Oh la barre de Sarr !

Ismaïla Sarr est servi sur son côté droit par Mané. L’ailier travaille son vis-à-vis avant de déclencher une frappe surpuissante qui vient fracasser la barre d’Allagbé. Voici la première vraie situation du match.

37’: Diallo manque sa tête

Après le corner, Sarr hérite du ballon dans son couloir. Il prend le meilleur sur son défenseur avant d’entrer dans la surface. Il adresse un centre fort au premier poteau, que reprend Diallo, sans parvenir à cadrer.

43’: ⚽Le Sénégal ouvre le score

Le corner n’a d’abord rien donné, avant que le ballon revienne sur le côté droit. Sarr centre au point de penalty, le ballon est repris de la tête par Jackson aux 6 m. Seck tend le pied pour dévier la trajectoire du ballon et tromper Allagbé. Les Lions de la Téranga prennent les commandes.

45’+2 : Mané trouve la barre

Sur le coup franc, Sadio Mané tente directement sa chance en cherchant le second poteau sur une frappe enveloppée. Sa tentative trouve la barre d’Allagbé.

60’: Olaitain ne trouve pas le cadre

Voici la plus grosse situation béninoise. Olaitan déborde côté droit. Il tente sa chance dans un angle fermé, sans trouver le cadre. Le Béninois a choisi l’option en solitaire, alors qu’il avait deux coéquipiers idéalement placés dans la surface de réparation…

78’: ⚽ OHHHH CE BUT DU BENIN !!

Mais quelle frappe de Moumini ! Le défenseur tente sa chance de loin, à l’entrée de la surface de réparation. Il vient trouver la première lucarne de Dieng.