Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le gouvernement du Sénégal réagit

La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU, parrainée par le Burundi, suscite un vif débat au sein de la classe politique sénégalaise. Face à la polémique, le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, est sorti de sa réserve sur Sud FM, soulignant que le Sénégal assure n’avoir pris part ni à l’initiative ni aux débats au sein de l’Union africaine.

Interrogé sur la candidature de l’ancien chef de l’État, le ministre a confirmé avoir appris la nouvelle « hier lundi par la presse », avant de recevoir « confirmation de la transmission d’une lettre de la mission permanente du Burundi concernant la candidature de l’ancien président Macky Sall ».

Sur le fond, il rappelle que « conformément aux usages diplomatiques, toute personnalité estimant avoir les qualités requises est libre de présenter sa candidature au poste de son choix ». Il insiste sur le fait qu’« il s’agit d’une double liberté, individuelle et nationale, qui s’inscrit dans le cadre des procédures prévues par les Nations Unies », écartant ainsi toute idée d’irrégularité.

Toutefois, le chef de la diplomatie sénégalaise précise que « le gouvernement du Sénégal n’a pas été associé à cette démarche ». Il ajoute que la question « n’a pas fait l’objet de discussions officielles lors du récent sommet de l’Union africaine en février ».

Concernant la position de l’État, le ministre se veut mesuré : « La lettre a été déposée par le Burundi qui en a le plein droit. Cela ne gêne pas l’État du Sénégal. »

Mais sur un éventuel soutien officiel, il temporise : « Le soutien est donné par la plus haute autorité. Je sais que le président Macky Sall avait adressé une lettre pour demander ce soutien. Cette lettre est encore sur la table du président. Les délais de dépôt des candidatures sont encore ouverts. On verra, à leur expiration, quelle suite sera réservée à cette demande. »

En attendant une décision formelle de Dakar, la candidature de l’ancien chef de l’État continue d’alimenter débats et spéculations sur la scène politique nationale.