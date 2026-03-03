Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Réorganiser l’Organisation : L’ONU lance une initiative pour rendre son action plus efficace
Réorganiser l’Organisation : L’ONU lance une initiative pour rendre son action plus efficace

Candidature de Macky Sall : L’ONU confirme

3 mars 2026 International

L’Organisation des nations unies (Onu) a bien reçu la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général. La confirmation a été faite par la porte-parole de l’Assemblée générale de l’organisation.

«Le président de l’Assemblée générale a reçu une nouvelle candidature pour le poste de Secrétaire général. Il s’agit de Macky Sall, ancien président du Sénégal», a annoncé La Neice Collins, face à la presse.

Elle a informé que la candidature de l’ancien président sénégalais a été proposée par la République du Burundi, qui a déposé son dossier dans la matinée de ce lundi.


La porte-parole a annoncé que le président de l’Assemblée générale et le président du Conseil de sécurité informeront conjointement les États membres et diffuseront prochainement les dossiers reçus à ce sujet.

Tags

Vérifier aussi

20260228135519 6136212

Frappes en Iran : le sort de Khamenei incertain, plusieurs pays du Golfe visés par Téhéran

Une « frappe préventive » a été menée samedi matin sur l’Iran. Une opération militaire …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved