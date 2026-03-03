Candidature de Macky Sall : L’ONU confirme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Organisation des nations unies (Onu) a bien reçu la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général. La confirmation a été faite par la porte-parole de l’Assemblée générale de l’organisation.

«Le président de l’Assemblée générale a reçu une nouvelle candidature pour le poste de Secrétaire général. Il s’agit de Macky Sall, ancien président du Sénégal», a annoncé La Neice Collins, face à la presse.

Elle a informé que la candidature de l’ancien président sénégalais a été proposée par la République du Burundi, qui a déposé son dossier dans la matinée de ce lundi.

La porte-parole a annoncé que le président de l’Assemblée générale et le président du Conseil de sécurité informeront conjointement les États membres et diffuseront prochainement les dossiers reçus à ce sujet.