CAREME, RAMADAN ET ASSURANCE DES LIEUX ET DES SERVICES PUBLICS: L’UNCS, le RUSP et la CSA tirent sur la sonnette d’alarme et demandent la convocation d’urgence du Conseil National de la Consommation

Trois organisations syndicales à savoir le Réseau des Usagers du Service Public (RUSP), la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) et l’Union Nationale des Consommateurs du Sénégal (UNCS) ont fait face à la presse pour attirer l’attention des autorités sur deux sujets d’actualité. S’agissant de la question de l’insécurité actuelle qui prévaut dans de nombreux établissements recevant du public, ces entités décident de lancer une campagne nationale pour assurer tous lieux accueillant du public et en ce qui concerne la structure des prix des denrées, il est purement et simplement demandé la convocation d’urgence du Conseil National de la Consommation.

Le siège de la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal sis à l’Unité 22 des Parcelles Assainies a servi de tribune pour la tenue d’une conférence de presse sous le thème « Campagne de lutte contre l’insécurité dans les Établissements Recevant du Public (E. R.P.) et Propositions de mesures urgentes contre la hausse des prix à la veille du Ramadan et du Carême ». Ainsi, le porte-parole du jour d’avancer que ce sont là des sujets d’actualité qui tiennent à cœur ses camarades syndicalistes. « Les restaurants, les hôtels, les bars, les fast-foods, les musées, théâtres, les gares qu’elles soient maritimes ou ferroviaires, les établissements de santé publique ou privée, les établissements scolaires privés ou publics, les marchés les magasins sont aussi autant de lieux qui se développent sans assurance pour protéger les usagers et leurs biens en cas d’incidents ou d’accidents. (…)

A l’issue de la présentation des résultats de l’enquête nationale auprès des populations non assurés ENPNA-2023 qui a eu lieu lors de l’atelier des 6, 7 et 8 juin 2024, le RSUP, la CSA et l’UNCS ont décidé de lancer une campagne nationale pour assurer tous lieux accueillant du public », argumente-t-on d’emblée. De plus, il faut noter que les différentes organisations syndicales qui ont pris part à l’activité accordent beaucoup d’espoir quant à la mise en œuvre de ce projet pour, disent-elles, « réduire sensiblement les risques dans les différents établissements recevant du public ».

En outre, il s’est agi pour les syndicalistes, d’aborder un second point relatif notamment à la période sensible du mois de Ramadan et de Carême à venir et qui se caractérise par une augmentation de la consommation des ménages. A ce propos, ils déclarent : « le riz, le sucre, la tomate, l’huile, le gaz, l’oignon et la pomme de terre entre autres produits doivent faire l’objet d’une attention particulière sur toute l’étendue du territoire national. Dans cette perspective, le RUSP, la CSA et l’UNCS demandent la convocation d’urgence du Conseil National de la Consommation pour arrêter de commun accord la structure des prix et discuter avec les acteurs afin d’établir des tarifs qui seront appliqués sur l’ensemble des 14 régions et 46 départements du Sénégal ».

Enfin, sans douter un seul instant, de la volonté des autorités gouvernementales, notamment de celle du ministre de l’Industrie et du commerce de répondre favorablement à leurs interpellations, le RSUP, la CSA et l’UNCS demandent des mesures d’accompagnement telle que la mise à la disposition des 100 véhicules réceptionnés par le président Macky Sall en octobre 2023 et affectés au ministère du commerce, la relance du concept salutaire et efficace des volontaires de la consommation dont les contrats des concernés ont été résiliés, l’utilisation du réseau postal pour la distribution des produits de première nécessité destinés aux détaillants ou boutiques de références, entre autres.

Mamadou Sow