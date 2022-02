La liste des disparus et blessés

L’armée sénégalaise a annoncé la mort de deux de ses soldats de la mission ouest-africaine en Gambie, à la frontière avec la Casamance.

Neuf autres militaires sont portés disparus depuis le 24 janvier 2022 suite à un accrochage avec des éléments supposés appartenir au Mfdc. Selon notre source la liste des blessés et des disparus et des militaires décédés au niveau du contingent sénégalais aurait enregistré la mort du sergent-chef El Hadj Boubacar Bâ et du soldat Serigne Mbaye Sy Mbaye.

Quid des blessés atteints par balles (de kalachnikov) ? Il y a, entres autres, l’adjudant-chef Boucar Sarr, le sergent-chef, Mamadou Karim Diallo, le caporal-chef Bouuly Mansaly, ainsi que les soldats, Bounama Mandiang, Patrice-Charles Coly, Ousmane Badji, Ibrahima halil Diouf, Ousmane Souané, Youssouph Diatta, Ibrahima Sidibé Diallo.

Quant aux personnes disparues, il s’agirait des sergents Abou Bâ et Fulgence. Antoine Manga, des caporaux en chef, Diatta Niane et Pape Souaka Diouf, ainsi que des soldats , Gana Sène, Omar Thioye, Atap Diémé, Jacob Vincent Mendy