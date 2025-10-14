CdM 2026 : le Sénégal qualifié, la RD Congo en barrages

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal a décroché sa place pour la Coupe du Monde 2026, tandis que la République Démocratique du Congo rejoint les barrages.. Voici les résultats de ce dernier multiplex des éliminatoires dans la zone Afrique.

Après sa victoire éclatante contre le Soudan du Sud (0-5), le Sénégal recevait la Mauritanie, ce mardi soir, pour conclure sa campagne d’éliminatoires dans la zone Afrique, avec un objectif simple : une victoire ou un nul pour valider son ticket pour le prochain Mondial. Portés par un énorme Sadio Mané, auteur d’un doublé, les Sénégalais se sont imposés face aux Mourabitounes (4-0) à Diamniadio, validant ainsi la première place du groupe B devant la République démocratique du

Les Congolais, eux, n’avaient plus leur destin en main pour la qualification directe, mais se devaient de l’emporter contre le Soudan pour assurer leur place en barrage. Dominateurs face à des Soudanais peu inspirés, les hommes de Sébastien Desabre l’ont emporté (1-0) à Kinshasa, grâce à Théo Bongonda. La RD Congo termine deuxième avec le même nombre de points que le Sénégal, mais une moins bonne différence de buts, et disputera donc les barrages.

La Côte d’Ivoire de retour au Mondial, un record mondial pour le Maroc

Dans le groupe F également, tout s’est joué à distance entre la Côte d’Ivoire, qui recevait le Kenya, et le Gabon, opposé au Burundi. À Abidjan, Franck Kessié, Yan Diomande et Amad Diallo ont permis aux champions d’Afrique en titre de dominer les Harassée Stars (3-0) pour conserver leur première place et de valider leur billet pour la Coupe du Monde, 12 ans après leur dernière participation. Privé de Pierre-Emerick Aubameyang, suspendu, le Gabon a pris les devants en fin de match contre le Burundi (2-0), à Franceville, grâce au Lyonnais Bruno Ngoua et à Mario Lemina.

Avec 19 points, les Panthères finissent parmi les meilleurs deuxièmes et disputeront les barrages avec la République Démocratique du Congo, le Cameroun et le Nigeria. Ils se dérouleront sous la forme d’un mini-tournoi, lors de la trêve internationale de novembre, au Maroc. Enfin, le Maroc – déjà qualifié – l’a emporté face à la République du Congo (1-0) dans le groupe E, avec un but de Youssef En-Nesyri. Grâce à cette 16e victoire consécutive, les hommes de Walid Regragui ont battu le record du plus grand nombre de victoires consécutives pour une sélection, détenu autrefois par l’Espagne de 2008-2009.

Les résultats du multiplex :

Groupe B

RD Congo 1 – 0 Soudan : Théo Bongonda (29e).

Sénégal 4 – 0 Mauritanie : Sadio Mané (45e+2, 49e), Iliman Ndiaye (65e) et Habib Diallo (86e).

Groupe E

Maroc 1 – 0 Congo : Youssef En-Nesyri (63e).

Groupe F

Gabon 2 – 0 Burundi : Bryan Ngoua (87e) et Mario Lemina (90e+2).

Côte d’Ivoire 3 – 0 Kenya : Franck Kessié (7e), Yan Diomande (54e) et Amad Diallo (85e).