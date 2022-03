Célébration de la journée de la femme : Enda Graf Sahel joue sa partition

La journée de la femme a été célébrée partout dans le monde et au Sénégal où Enda Graf Sahel s’est profité de cette occasion pour jouer sa partition. Et pour ce faire, c’est une activité qui a été organisée à Malika de la part des femmes de cette organisation et qui manifeste leur engagement dans le domaine de la gestion durable des écosystèmes mais aussi pour une autonomisation alimentaire.