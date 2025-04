Celebration de l’Entrepreneuriat Africain à Nantes: Un événement clé pour valoriser les talents et la culture africaine

Partager Facebook

L’événement Afrique à Cœur “ Salon des Entrepreneurs d’Afrique et de la Diaspora, se prépare à accueillir sa troisième édition les 17 et 18 mai au Solilab, une fabrique artistique située sur l’île de Nantes. Ce salon a pour objectif de mettre en lumière l’entrepreneuriat africain à travers une série d’activités riches et variées, allant des expositions aux ateliers, en passant par des défilés de mode, des spectacles et des expériences gastronomiques. Cette année, le Ghana est l’invité d’honneur, offrant aux Nantais une opportunité unique de découvrir leur richesses culturelles .

Depuis sa création, Afrique à Cœur s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs, les artistes et les passionnés de culture africaine. L’édition de cette année promet d’être exceptionnelle avec une programmation diversifiée qui met en avant non seulement les talents africains, mais aussi ceux de la diaspora. Mariama Kagni, la fondatrice de l’événement, souligne l’importance de ce salon dans le paysage entrepreneurial et culturel.

L’événement se veut un tremplin pour les entrepreneurs africains, leur permettant de présenter leurs projets et d’échanger des idées. Les expositions mettront en avant des produits artisanaux, des innovations technologiques et des initiatives sociales. Les ateliers offriront des formations pratiques sur divers aspects de l’entrepreneuriat, allant de la gestion d’entreprise à la stratégie de marketing. Le Ghana, en tant qu’invité d’honneur, sera à l’honneur avec une programmation spéciale.

Le public nantais pourra découvrir la richesse de ce pays anglophone à travers des performances musicales, des projections de films, et des dégustations de plats traditionnels. Les traditions ghanéennes, souvent méconnues, seront mises en lumière, permettant aux visiteurs de s’immerger dans un univers culturel fascinant. Mariama Kagni a souligné l’impact positif de l’événement sur la communauté. « Afrique à Cœur est plus qu’un simple salon, c’est une plateforme d’échange et de partage. Nous voulons que chaque participant soit enrichi, que ce soit par de nouvelles connaissances, des contacts professionnels ou une meilleure compréhension de la culture africaine “ a-t-elle déclaré.

Le salon offre également une occasion unique de créer des synergies entre entrepreneurs africains et acteurs économiques locaux. Les rencontres et les échanges qui s’y déroulent pourraient donner naissance à des projets collaboratifs et renforcer les liens entre l’Afrique et la France. L’édition 2025 d’Afrique à Cœur s’annonce riche en découvertes et en opportunités.

Avec le Ghana en tête d’affiche, cet événement sera une célébration vibrante de l’entrepreneuriat et de la culture africaine, promettant de laisser une empreinte durable dans le cœur des Nantais. Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans la diversité et la créativité d’un continent en pleine ébullition.