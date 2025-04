Célébration du 04 Avril 2025: Certaines régions n’étaient pas en reste

Partager Facebook

À l’occasion du 04 Avril , la célébration du 65e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Sénégal, la commune de Mbour et de Sédhiou n’ont pas été en reste. Un beau défilé a été servi aux populations qui sont venus observés la parade des militaires et des paramilitaires.

Ce 4 avril marque le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Pour l’occasion, et comme c’est aussi la tradition, le président Bassirou Diomaye Faye a adressé son message-bilan des 12 premiers mois de gouvernance.

D’ailleurs, le préfet Amadou Diop a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui, dit-il, jouent « un rôle important dans la sécurisation du département de Mbour ». Surtout dans le cadre de l’émigration clandestine. « L’émigration clandestine est un fléau. Moi, j’ai pris service le 5 septembre 2024, et trois jours après, j’ai vécu un drame, avec le chavirement de la pirogue qui avait fait une vingtaine de décès. Depuis lors, un comité départemental a été installé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Ce comité a élaboré, cette année, un plan d’action axé sur la sensibilisation et sur la prévention.

Quand on parle de l’émigration clandestine, il faut féliciter la gendarmerie, mais aussi toutes les forces de défense et de sécurité qui luttent quotidiennement pour freiner ce fléau. Je voudrais vous dire que de janvier 2025 à aujourd’hui, la gendarmerie, avec l’aide de tous les autres services, a intercepté au moins 500 personnes qui étaient candidates à l’émigration », a expliqué le préfet Amadou Diop.

Défilé du 4 Avril : Les félicitations du gouverneur de Sédhiou aux acteurs

Analysant la signification profonde du thème retenu cette année à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le chef de l’exécutif régional a déclaré que l’armée nationale est une entité responsable et républicaine qui veut toujours aller de l’avant pour répondre aux défis qui l’attendent.

Ce 4 avril, fête de l’indépendance du Sénégal, marque aussi celle des Forces de défense et de sécurité du Sénégal (FDS). Dans son message à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye leur a rendu un vibrant hommage.